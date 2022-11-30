Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Саудовской Аравии и Мексики.

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Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме. Азиатская сборная отыграла один мяч в конце игры (1:2)

ГОЛ! 0:1. Мартин, 47 мин.

ГОЛ! 0:2. Чавес, 52 мин.