Чемпионат мира
30.11.2022, FT 1 : 2
Чемпионат мира30 ноября 2022, 22:58 |
1114
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Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира по футболу
30 ноября 2022, 22:58 |
1114
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В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Саудовской Аравии и Мексики.
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Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме. Азиатская сборная отыграла один мяч в конце игры (1:2)
ГОЛ! 0:1. Мартин, 47 мин.
ГОЛ! 0:2. Чавес, 52 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Саудовская Аравия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Чавес (Мексика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Энри Мартин (Мексика).
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