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Чемпионат мира
Саудовская Аравия
30.11.2022, FT 1 : 2
Мексика
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:58 |
1114
0

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира по футболу

30 ноября 2022, 22:58 |
1114
0
Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Саудовской Аравии и Мексики.

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Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме. Азиатская сборная отыграла один мяч в конце игры (1:2)

ГОЛ! 0:1. Мартин, 47 мин.

ГОЛ! 0:2. Чавес, 52 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Саудовская Аравия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Чавес (Мексика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Энри Мартин (Мексика).
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ВИДЕО. Мексика забила два гола Саудовской Аравии во втором тайме
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Источник Sport.ua
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