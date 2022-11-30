ЧМ-2022. Польша – Аргентина: Левандовски против Месси в битве за 1/8

Группа С. Доха. Стадион «974». 21.00

Трансляция: «Общественное» и MEGOGO

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Ничьей быть не может

Команда наших сердец во главе с Робертом Левандовским против команды одного из лучших футболистов в истории игры Лионеля Месси. Лидеры группы С Польша и Аргентина уже довольно усложнили себе жизнь в Катаре. Аргентинцы, которых вообще считают одними из главных претендентов на кубок мира, сенсационно проиграли уже в первой игре турнира Саудовской Аравии (1:2), затем, конечно, реабилитировались, обыграв Мексику, и сохранили шансы на выход в плей-офф. Поляки тоже не смогли выиграть первый матч чемпионата, сыграв вничью с мексиканцами (0:0), но благодаря победе над саудитами во втором туре именно они лидируют в турнирной таблице. Разыграть мир и синхронно выйти в плей-офф у будущих соперников не получится. И если Польша может согласиться на ничью, то вот аргентинцы зависимы от параллельного матча. При победе Саудовской Аравии именно аравийцы идут дальше, а кто-то из пары Польша-Аргентина останется за бортом турнира. Итак, если Месси все же ставит своей целью выиграть чемпионат мира, «альбиселесте» обязаны выигрывать последний матч группового этапа.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine прогнозируют Аргентине легкую победу. На успех южноамериканцев выставлен коэффициент – 1.49. А вот шансы на победу Польши – 7.80 к 1. Ничья тоже маловероятна – 4.20 к 1. Скорее всего, одного гола для победы аргентинцам будет достаточно. 1:0 – счет, ожидаемый экспертами первого легального букмекера. Коэффициент – 5.50.

И такие расчеты достаточно объективны. Хотя Польша и попала на чемпионат мира во второй раз подряд, но сейчас это достаточно возрастная команда с опытными, но уже менее эффективными Щесны, Гликом, Криховяком, Клихом в составе. И если Роберт Левандовский в свои 34 может по-настоящему поражать, то команда до его уровня очевидно не дотягивает. Судя по тактическим схемам Чеслава Михневича в предыдущих матчах Мундиаля, даже он не слишком верит в атакующий потенциал своей команды.

А вот Аргентина за четыре года окрепла, скорректировала свои слабые места и при этом сохранила своего бога. В прошлом году уже со Скалони во главе аргентинцы впервые за 30 лет выиграли Копа Америка и прошли отбор на ЧМ-2022 без поражений.

Статистика противостояний

Польша и Аргентина играли между собой 11 раз. Преимущество на стороне «альбиселесте» - 6 побед против 3 у «кадры». В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2011-м в Варшаве, тогда поляки победили 2:1. На чемпионатах мира эти команды были соперниками в 1974 и 1978 годах. В первом случае выиграла Польша (3:2), во втором – Аргентина (2:0).

Нас ждет большое противостояние, и, возможно, для кого-то из легенд Левандовского или Месси это будет последняя игра на чемпионатах мира. Такой поединок просто невозможно пропустить. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

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