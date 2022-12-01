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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 18:38 |
691
4

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»

Форвард сборной Польши – о поражении от Аргентины

01 декабря 2022, 18:38 |
691
4
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение 0:2 от Аргентины в третьем туре ЧМ-2022, которое не помешало команде выйти в плей-офф:

«Для нас это была не очень хорошая игра, но мы скоро об этом забудем — квалификация важнее всего. Мы будем бороться за место в четвертьфинале против Франции, которая даже сильнее Аргентины.

Мы должны извлечь урок из сегодняшнего поражения, в воскресенье мы обязательно сыграем лучше. Игра с Аргентиной не была матчем на гол, важнее была защита. Задачей было выйти в плей-офф, и мы это сделали. Неважно, по разнице мячей, карточкам или чему-то еще».

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Польша - Аргентина сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Комментарии 4
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Макс Максов
На жаль так... З французами буде менше шансів, ніж з Аргентинцями! Але як казав Фоменко, вони є навіть коли їх немає)
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0
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arrow1418
Роберт такого від тебе я не чекав ! Що ти несеш )
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-1
maverik
Кто бы говорил... Аргентина Вас просто размазала по газону и молите бога что не забили больше(я болел за Аргентину но не хотел чтобы счет стал 3-0)
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-1
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