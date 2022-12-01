Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Франция даже сильнее Аргентины»

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение 0:2 от Аргентины в третьем туре ЧМ-2022, которое не помешало команде выйти в плей-офф:

«Для нас это была не очень хорошая игра, но мы скоро об этом забудем — квалификация важнее всего. Мы будем бороться за место в четвертьфинале против Франции, которая даже сильнее Аргентины.

Мы должны извлечь урок из сегодняшнего поражения, в воскресенье мы обязательно сыграем лучше. Игра с Аргентиной не была матчем на гол, важнее была защита. Задачей было выйти в плей-офф, и мы это сделали. Неважно, по разнице мячей, карточкам или чему-то еще».