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  4. За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:50 |
753
2

За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши

Данни Маккели сделал правильное решение

02 декабря 2022, 17:50 |
753
2
За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА поддержала решение главного арбитра матча ЧМ-2022 Данни Маккели назначить пенальти в ворота Войцеха Щенсны за фол голкипера на Лионеле Месси.

Отметим, что 11-метровый был назначен за удар по лицу, когда мяч после игры Месси головой уже вылетел за пределы поля. Такое решение арбитра вызвало много споров. Теперь официально поддержала решение судьи.

К слову, матч 3-го тура ЧМ-2022 между сборной Польши и Аргентины завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Эта победа позволила им выйти в плей-офф турнира с первого места.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Сергей Ионов
Тобто, тепер кожне зіткнення з голкіпером у карному - це пенальті! Пробив повз ворота стукнувся  - пенальті. Кожен кутовий, де зіткнення з голкіпером - пенальті
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