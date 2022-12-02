За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши

ФИФА поддержала решение главного арбитра матча ЧМ-2022 Данни Маккели назначить пенальти в ворота Войцеха Щенсны за фол голкипера на Лионеле Месси.

Отметим, что 11-метровый был назначен за удар по лицу, когда мяч после игры Месси головой уже вылетел за пределы поля. Такое решение арбитра вызвало много споров. Теперь официально поддержала решение судьи.

К слову, матч 3-го тура ЧМ-2022 между сборной Польши и Аргентины завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Эта победа позволила им выйти в плей-офф турнира с первого места.