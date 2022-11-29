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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 19:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:54
1744
0

Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022

Групповая стадия мундиаля в Катаре вышла на финишную прямую

29 ноября 2022, 19:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:54
1744
0
Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, во вторник 29 ноября, завершилась борьба в квартете А. По ее итогам обладателями путевок в плей-офф стали сборные Нидерландов и Сенегала.

Нидерландцы в заключительном туре со счетом 2:0 обыграли Катар, а команда Сенегала переиграла Эквадор – 2:1.

Как известно, ранее досрочно в плей-офф чемпионата мира 2022 пробились сборные Франции, Бразилии и Португалии.

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Источник Sport.ua
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