Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022

Сегодня, во вторник 29 ноября, завершилась борьба в квартете А. По ее итогам обладателями путевок в плей-офф стали сборные Нидерландов и Сенегала.

Нидерландцы в заключительном туре со счетом 2:0 обыграли Катар, а команда Сенегала переиграла Эквадор – 2:1.

Как известно, ранее досрочно в плей-офф чемпионата мира 2022 пробились сборные Франции, Бразилии и Португалии.