Чемпионат мира29 ноября 2022, 19:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:54
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Известны 5 из 16 участников плей-офф ЧМ-2022
Групповая стадия мундиаля в Катаре вышла на финишную прямую
29 ноября 2022, 19:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:54
1744
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Сегодня, во вторник 29 ноября, завершилась борьба в квартете А. По ее итогам обладателями путевок в плей-офф стали сборные Нидерландов и Сенегала.
Нидерландцы в заключительном туре со счетом 2:0 обыграли Катар, а команда Сенегала переиграла Эквадор – 2:1.
Как известно, ранее досрочно в плей-офф чемпионата мира 2022 пробились сборные Франции, Бразилии и Португалии.
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