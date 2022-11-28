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  4. Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:08
471
0

Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне

Португальцы должны будут внести изменения

28 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 28 ноября 2022, 19:08
471
0
Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе (в центре)

Получил травму защитник сборной Португалии Данилу Перейра. По этой причине он пропустит матч с Уругваем, который состоится сегодня, в понедельник 28 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Сообщается, что игрок обороны парижского «ПСЖ» на тренировке сборной Португалии в субботу, 26-го числа, сломал три ребра. Заменить Перейру в центре обороны команды, вероятнее всего, может 39-летний ветеран Пепе.

Напомним, в матче стартового тура мундиаля команда Фернанду Сантуша добилась непростой победы над Ганой – 3:2.

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Источник Daily Mail
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