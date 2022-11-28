Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне
Португальцы должны будут внести изменения
Получил травму защитник сборной Португалии Данилу Перейра. По этой причине он пропустит матч с Уругваем, который состоится сегодня, в понедельник 28 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Сообщается, что игрок обороны парижского «ПСЖ» на тренировке сборной Португалии в субботу, 26-го числа, сломал три ребра. Заменить Перейру в центре обороны команды, вероятнее всего, может 39-летний ветеран Пепе.
Напомним, в матче стартового тура мундиаля команда Фернанду Сантуша добилась непростой победы над Ганой – 3:2.
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