Верят в 39-летнего Пепе. У Португалии есть проблемы в обороне

Получил травму защитник сборной Португалии Данилу Перейра. По этой причине он пропустит матч с Уругваем, который состоится сегодня, в понедельник 28 ноября, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Сообщается, что игрок обороны парижского «ПСЖ» на тренировке сборной Португалии в субботу, 26-го числа, сломал три ребра. Заменить Перейру в центре обороны команды, вероятнее всего, может 39-летний ветеран Пепе.

Напомним, в матче стартового тура мундиаля команда Фернанду Сантуша добилась непростой победы над Ганой – 3:2.