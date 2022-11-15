39-летние Дани Алвес и Пепе в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022
Но лидерами реестра они не являются
Международная федерация футбола утвердила заявки всех национальных сборных для участия в чемпионате мира 2022 года. Теперь у команд нет права, чтобы вносить корректировки в свои заявки.
Согласно официальным данным, самым возрастным футболистов на ЧМ-2022 будет голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера. Ему сейчас 40 лет.
В пятерку самых возрастных футболистов мундиаля также вошли два известных игрока – португалец Пепе и бразилец Дани Алвес, которым по 39 лет.
Топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022
- 1. Альфредо Талавера – 40 лет (18.09.1982), сборная Мексики
- 2. Атиба Хатчинсон – 39 лет (08.02.1983), сборная Канады
- 3. Пепе – 39 лет (26.08.1983), сборная Португалии
- 4. Кавасима – 39 лет (20.03.1983), сборная Японии
- 5. Дани Алвес – 39 лет (06.05.1983), сборная Бразилии
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