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  4. 39-летние Дани Алвес и Пепе в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:29
436
0

39-летние Дани Алвес и Пепе в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022

Но лидерами реестра они не являются

15 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:29
436
0
39-летние Дани Алвес и Пепе в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Международная федерация футбола утвердила заявки всех национальных сборных для участия в чемпионате мира 2022 года. Теперь у команд нет права, чтобы вносить корректировки в свои заявки.

Согласно официальным данным, самым возрастным футболистов на ЧМ-2022 будет голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера. Ему сейчас 40 лет.

В пятерку самых возрастных футболистов мундиаля также вошли два известных игрока – португалец Пепе и бразилец Дани Алвес, которым по 39 лет.

Топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022

  • 1. Альфредо Талавера – 40 лет (18.09.1982), сборная Мексики
  • 2. Атиба Хатчинсон – 39 лет (08.02.1983), сборная Канады
  • 3. Пепе – 39 лет (26.08.1983), сборная Португалии
  • 4. Кавасима – 39 лет (20.03.1983), сборная Японии
  • 5. Дани Алвес – 39 лет (06.05.1983), сборная Бразилии
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ЧМ-2022 по футболу чемпионат мира по футболу Дани Алвес Пепе
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Источник Sport.ua
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