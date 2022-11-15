39-летние Дани Алвес и Пепе в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022

Международная федерация футбола утвердила заявки всех национальных сборных для участия в чемпионате мира 2022 года. Теперь у команд нет права, чтобы вносить корректировки в свои заявки.

Согласно официальным данным, самым возрастным футболистов на ЧМ-2022 будет голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера. Ему сейчас 40 лет.

В пятерку самых возрастных футболистов мундиаля также вошли два известных игрока – португалец Пепе и бразилец Дани Алвес, которым по 39 лет.

Топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022