Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
181
0

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира-2022

26 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
181
0
Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Португалия обыграла Дания 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Кто может сыграть за Португалию:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Данилу Перейра (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Кто может сыграть за Уругвай:

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себсастьян Соса («Индепедьенте»).

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»).

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («УАНЛ Тигрес»).

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

По теме:
Франция преодолела проклятье чемпионов
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Португалии по футболу сборная Уругвая по футболу Португалия - Уругвай ЧМ-2022 по футболу смотреть онлайн видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26 ноября 2022, 17:03 33
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022

Поляки справились с сенсационным соперником

ФОТО. Килиан Мбаппе вытащил сборную Франции в плей-офф
Футбол | 26 ноября 2022, 20:35 0
ФОТО. Килиан Мбаппе вытащил сборную Франции в плей-офф
ФОТО. Килиан Мбаппе вытащил сборную Франции в плей-офф

Форвард забил два гола в ворота Дании

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26.11.2022, 10:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Футбол | 26.11.2022, 04:57
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Футбол | 26.11.2022, 16:49
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
24.11.2022, 23:28
Футбол
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
25.11.2022, 13:56
Футбол
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
25.11.2022, 14:50 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности