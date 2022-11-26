В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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В первом туре Португалия обыграла Дания 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Кто может сыграть за Португалию:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Данилу Перейра (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Кто может сыграть за Уругвай:

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себсастьян Соса («Индепедьенте»).

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»).

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («УАНЛ Тигрес»).

Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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