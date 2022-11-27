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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 19:55 |
545
1

Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы

Ольмо, Педри, Торрес и Гави – в старте у испанцев

27 ноября 2022, 19:55 |
545
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Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Испании и Германии. Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Марко Асенсио, Даниэль Ольмо.

Германия: Мануэль Нойер, Давид Раум, Тило Керер, Леон Горецка, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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