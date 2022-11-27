Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы
Ольмо, Педри, Торрес и Гави – в старте у испанцев
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Испании и Германии. Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.
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Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Марко Асенсио, Даниэль Ольмо.
Германия: Мануэль Нойер, Давид Раум, Тило Керер, Леон Горецка, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри.
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