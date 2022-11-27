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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:22
25676
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Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022

27 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:22
25676
0
Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Испании и Германии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия.

Стартовые составы команд:

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Марко Асенсио, Даниэль Ольмо.

Германия: Мануэль Нойер, Давид Раум, Тило Керер, Леон Горецка, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Испания - Германия
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Источник Sport.ua
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