В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Испании и Германии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия.

Стартовые составы команд:

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Эмерик Ляпорт, Родри, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Марко Асенсио, Даниэль Ольмо.

Германия: Мануэль Нойер, Давид Раум, Тило Керер, Леон Горецка, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри.