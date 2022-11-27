Забили по три гола. Есть два лидера в списке бомбардиров на ЧМ-2022

Лидеры сборных Франции и Эквадора являются лидерами в списке бомбардиров на ЧМ-2022 по футболу.

Килиан Мбаппе и Эннер Валенсия забили по 3 голам на этом мундиале.

Валенсия сделал дубль в стартовом матче на ЧМ забил за сборную Эквадора против Катара. Затем, во втором туре забил Нидерландам.

Мбаппе в первом туре помог Франции обыграть Австралию. А вчера, 26 ноября, во втором туре оформил дубль в ворота Дании и принес победу своей команде. К слову, на счету Килиана есть и голевая передача.

Отметим, что еще 7 игроков забили по 2 гола на ЧМ-2022: Лионель Месси (Аргентина), Мехди Тареми (Иран), Коди Гакпо (Нидерланды), Оливье Жиру (Франция), Ришарлисон (Бразилия), Букайо Сака (Англия), Ферран Торрес (Испания).