Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:04 |
1886
0

ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания

Килиан оформил дубль

26 ноября 2022, 20:04 |
1886
0
ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
twitter.com/FIFAWorldCup

В матче чемпионата мира Франция - Дания победу французской национальной команде со счетом 2:1 принес Килиан Мбаппе, который забил на 86-й минуте.

Форвард оформил дубль.

По теме:
Франция преодолела проклятье чемпионов
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Дании по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Футбол | 25 ноября 2022, 21:40 0
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ

«Оранжевые» в Катаре сыграли 1:1 с Эквадором

Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Футбол | 26 ноября 2022, 04:57 0
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд

Команда трех львов в 12-й раз в истории сыграла в нулевую ничью в матчах ЧМ

Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Футбол | 26.11.2022, 20:45
Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26.11.2022, 14:53
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26.11.2022, 10:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 4
Бокс
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 3
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
24.11.2022, 23:28
Футбол
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности