Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:04 |
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ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
Килиан оформил дубль
26 ноября 2022, 20:04 |
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В матче чемпионата мира Франция - Дания победу французской национальной команде со счетом 2:1 принес Килиан Мбаппе, который забил на 86-й минуте.
Форвард оформил дубль.
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