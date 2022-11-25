ВИДЕО. Валенсия снова забил за Эквадор и сравнял счет в игре с Нидерландами
Форвард «Фенербахче» отличился на 49-й минуте игры
Сегодня, 25 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Эквадора.
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На 6-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Под конец второго тайма игрок английского Брайтона Первис Эступиньян сравнял счет, отличившись на 45+3 минуте игры. Но гол был отменен из-за оффсайда. Теперь Эквадору все-таки удалось сделать счет 1:1 – на 49-й минуте матча форвард Фенербахче Эннер Валенсия забил гол.
Отметим, что это уже 3-й гол эквадорца на этом ЧМ. Ранее он оформил дубль в ворота Катара.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.
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