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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:20
345
0

ВИДЕО. Валенсия снова забил за Эквадор и сравнял счет в игре с Нидерландами

Форвард «Фенербахче» отличился на 49-й минуте игры

25 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:20
345
0
ВИДЕО. Валенсия снова забил за Эквадор и сравнял счет в игре с Нидерландами
Twitter. Эннер Валенсия

Сегодня, 25 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Эквадора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Под конец второго тайма игрок английского Брайтона Первис Эступиньян сравнял счет, отличившись на 45+3 минуте игры. Но гол был отменен из-за оффсайда. Теперь Эквадору все-таки удалось сделать счет 1:1 – на 49-й минуте матча форвард Фенербахче Эннер Валенсия забил гол.

Отметим, что это уже 3-й гол эквадорца на этом ЧМ. Ранее он оформил дубль в ворота Катара.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.

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Источник Sport.ua
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