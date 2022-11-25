Чемпионат Европы25 ноября 2022, 19:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:22
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Гол в раздевалку отменили. Эквадор не смог сравнять счет с Нидерландами
Гол Первиса Эступиньяна на 45+3 минуте не засчитали из-за оффсайда
25 ноября 2022, 19:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:22
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Сегодня, 25 ноября, проходит матча 2-го ЧМ-2022 по футболу между сборными Эквадора и Нидерландов в группе А.
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На 6-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Под конец второго тайма игрок английского Брайтона Первис Эступиньян сравнял счет, отличившись на 45+3 минуте игры. Но гол был отменен из-за оффсайда.
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.
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