Гол в раздевалку отменили. Эквадор не смог сравнять счет с Нидерландами

Сегодня, 25 ноября, проходит матча 2-го ЧМ-2022 по футболу между сборными Эквадора и Нидерландов в группе А.

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На 6-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Под конец второго тайма игрок английского Брайтона Первис Эступиньян сравнял счет, отличившись на 45+3 минуте игры. Но гол был отменен из-за оффсайда.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.