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Чемпионат Европы
25 ноября 2022, 19:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:22
472
0

Гол в раздевалку отменили. Эквадор не смог сравнять счет с Нидерландами

Гол Первиса Эступиньяна на 45+3 минуте не засчитали из-за оффсайда

25 ноября 2022, 19:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:22
472
0
Гол в раздевалку отменили. Эквадор не смог сравнять счет с Нидерландами
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 25 ноября, проходит матча 2-го ЧМ-2022 по футболу между сборными Эквадора и Нидерландов в группе А.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Под конец второго тайма игрок английского Брайтона Первис Эступиньян сравнял счет, отличившись на 45+3 минуте игры. Но гол был отменен из-за оффсайда.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.

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Источник Sport.ua
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