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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 03:08
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0

Золотая утка. Талибан помогал в строительстве стадионов для ЧМ в Катаре

Большой контингент руководства талибов с 2013 года проживал в Дохе

26 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 03:08
320
0
Золотая утка. Талибан помогал в строительстве стадионов для ЧМ в Катаре
Molly Darlington/Reuters

Талибан помогал строить стадионы к чемпионату мира 2022 по футболу в Катаре. Согласно источникам, строительные фирмы заплатили «миллионы» за покупку и аренду техники у талибов для инфраструктуры.

По данным The Telegraph, талибы заработали миллионы на чемпионате мира по футболу, поставив технику для строительства стадионов в Катаре.

Высокопоставленные чиновники Талибана использовали большие средства для покупки, а затем субподряда тяжелой техники для инфраструктуры в течение последнего десятилетия, сообщил источник из офиса Талибана в Дохе.

Большой контингент руководства талибов с 2013 года проживал в Дохе, столице Катара, где они вели длительные мирные переговоры с США и ООН.

Источник, который жил в Дохе в течение десятилетия, предшествовавшего захвату Афганистана талибами в 2021 году, рассказал: «Талибан вложил значительные средства в строительство накануне чемпионата мира по футболу, и турнир стал золотой уткой. Им заплатили миллионы. У некоторых членов Талибана в Дохе было от шести до десяти единиц тяжелой техники, и они зарабатывали до 10 тысяч фунтов стерлингов за машину в месяц».

Два отдельных высокопоставленных источника в Талибане рассказали, что во время мирных переговоров чиновникам давали большие деньги на проживание в стране, и они были вложены в тяжелую строительную технику.

Власти Катара, с одобрения США и ООН, выплачивали членам политического офиса талибов в Дохе ежемесячную стипендию в размере тысяч фунтов стерлингов в качестве усилий по содействию мирным переговорам с Западом. Приехавшим чиновникам также были предоставлены роскошные внедорожники, бесплатное медицинское обслуживание и регулярные поставки продуктов питания.

The Telegraph сообщает, что деньги первоначально были выплачены наличными, а затем переведены непосредственно на банковские счета официальных лиц талибов, что затруднило отслеживание расходов властям США и Катара. Катарцы утверждают, что ежемесячные платежи «отслеживались по согласованию» с США, «включая общую сумму, а также то, как и где они были потрачены». Нет никаких предположений о правонарушениях или какой-либо причастности к строительным мероприятиям талибов со стороны катарских властей.

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Источник The Telegraph
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