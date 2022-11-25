ВИДЕО. Первый гол сборной Катара на домашнем ЧМ-2022

В матче чемпионата мира между Катаром и Сенегалом хозяева турнира, уступая сопернику со счетом 0:2, оформили гол силами Мохаммеда Мунтари.

Это первый гол Катара на домашнем чемпионате мира. В стартовой встрече команда проиграла 0:2 Эквадору.