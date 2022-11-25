Чемпионат мира25 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:16
644
0
ВИДЕО. Первый гол сборной Катара на домашнем ЧМ-2022
Исторический гол для хозяев
25 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:16
644
0
В матче чемпионата мира между Катаром и Сенегалом хозяева турнира, уступая сопернику со счетом 0:2, оформили гол силами Мохаммеда Мунтари.
Это первый гол Катара на домашнем чемпионате мира. В стартовой встрече команда проиграла 0:2 Эквадору.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 23:01 1
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре
Футбол | 25 ноября 2022, 15:02 1
Команды иногда были близки к голу, однако решительный шаг ни одна из них не сделала
Футбол | 25.11.2022, 11:55
Футбол | 24.11.2022, 19:55
Футбол | 25.11.2022, 00:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2022, 16:50 2
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
25.11.2022, 14:50 2
24.11.2022, 04:35 3
25.11.2022, 12:34
Зимние виды
23.11.2022, 18:35 9