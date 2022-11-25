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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:16
644
0

ВИДЕО. Первый гол сборной Катара на домашнем ЧМ-2022

Исторический гол для хозяев

25 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:16
644
0
ВИДЕО. Первый гол сборной Катара на домашнем ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата мира между Катаром и Сенегалом хозяева турнира, уступая сопернику со счетом 0:2, оформили гол силами Мохаммеда Мунтари.

Это первый гол Катара на домашнем чемпионате мира. В стартовой встрече команда проиграла 0:2 Эквадору.

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Источник Sport.ua
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