Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал

Украинка Катерина Байндл (WTA 111) продолжает успешное выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Монтевидео, столице Уругвая.

Байндл, получившая шестой номер посева, во втором раунде встречалась с Брендой Фругвиртовой (WTA 130), молодой и перспективной спортсменкой из Чехии.

Игра длилась 1 час 18 минуту и завершилась в пользу Катерины в двух сетах, причем вторую партию украинка взяла под ноль.

В четвертьфинале Байндл сыграет против Клары Бюрель из Франции (WTA 128).

WTA 125. Монтевидео (Уругвай). Грунт. 1/8 финала

Катерина Байндл (Украина) [6] – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:0