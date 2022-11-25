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ITF
25 ноября 2022, 05:29 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:43
52
1

Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал

Украинка на турнире в Монтевидео победила Бренду Фругвиртову в двух сетах

25 ноября 2022, 05:29 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:43
52
1
Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал
БТУ. Катерина Байндл

Украинка Катерина Байндл (WTA 111) продолжает успешное выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Монтевидео, столице Уругвая.

Байндл, получившая шестой номер посева, во втором раунде встречалась с Брендой Фругвиртовой (WTA 130), молодой и перспективной спортсменкой из Чехии.

Игра длилась 1 час 18 минуту и завершилась в пользу Катерины в двух сетах, причем вторую партию украинка взяла под ноль.

В четвертьфинале Байндл сыграет против Клары Бюрель из Франции (WTA 128).

WTA 125. Монтевидео (Уругвай). Грунт. 1/8 финала

Катерина Байндл (Украина) [6] – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:0

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Источник Sport.ua
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Sashamar
Молодець Катя! З бубликом поставила цю вундеркіндшу на місце. А то усього п'ятнадцять, а туди ж. От виповниться тобі хоча б сімнадцять, тоді й приходь
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