Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал
Украинка на турнире в Монтевидео победила Бренду Фругвиртову в двух сетах
Украинка Катерина Байндл (WTA 111) продолжает успешное выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Монтевидео, столице Уругвая.
Байндл, получившая шестой номер посева, во втором раунде встречалась с Брендой Фругвиртовой (WTA 130), молодой и перспективной спортсменкой из Чехии.
Игра длилась 1 час 18 минуту и завершилась в пользу Катерины в двух сетах, причем вторую партию украинка взяла под ноль.
В четвертьфинале Байндл сыграет против Клары Бюрель из Франции (WTA 128).
WTA 125. Монтевидео (Уругвай). Грунт. 1/8 финала
Катерина Байндл (Украина) [6] – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:4, 6:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все оказалось довольно просто
Борьба легенд продолжается