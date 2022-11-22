Журналист подтвердил интерес Милана к футболисту Шахтера

Итальянский «Милан» действительно проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего вингера «Шахтера» Тете, который ныне на правах аренды выступает за «Лион».

Несколько дней назад сообщалось, что «россонери» запросили информацию по Тете, что может привести к конкретным переговорам между клубами в январе. Эти сведения подтвердил журналист Карло Пелегатти.

«Я знаю, что «Милан» наводил справки по Тете. Мне еще предстоит выяснить, является ли это чем-то более серьезным, чем простой запрос информации. Это имя очень нравится фанатам, и я согласен с ними. Стоимость сделки оценивается в 20-25 миллионов евро», - заявил Пелегатти.

Помимо «Милана» интерес к Тете проявляют некоторые клубы английской Премьер-лиги. В частности, изначально сообщалось о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм» или «Лестер», а впоследствии к числу претендентов на Тете добавился «Брайтон».