Последний шанс Шахтера. Лестер и Вест Хэм интересуются Тете

Два клуба английской Премьер-лиги – «Лестер» и «Вест Хэм» - проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего полузащитника «Шахтера» Тете, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды выступает за французский «Лион».

«Лисы» и «молотобойцы» интересовались Тете еще в летнее трансферное окно, но тогда осуществить сделку ни одним, ни другим так и не удалось.

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В январе англичане будут готовы вернуться к переговорам по бразильцу, ценник которого составляет 25 миллионов евро, и «Шахтер» будет не прочь продать своего хавбека, так как рискует потерять того бесплатно, ведь контракт Тете с донецким клубом истекает 31 декабря 2023 года и футболист не собирается его продлевать.

Сам Тете хотел бы обрести полноценный контракт в новом клубе уже в январе.

В текущем сезоне на счету Тете 11 матчей, 5 голов и 2 ассиста за «Лион» в Лиге 1. Он является вторым бомбардиром команды после 31-летнего Александра Ляказетта, забившего 8 мячей.