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  4. Милан запросил информацию по вингеру Шахтера
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 16:36 |
1854
0

Милан запросил информацию по вингеру Шахтера

В январе «россонери» могут осуществить трансфер Тете

18 ноября 2022, 16:36 |
1854
0
Милан запросил информацию по вингеру Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Итальянский «Милан» в январе может осуществить трансфер 22-летнего вингера «Шахтера» Тете, который с марта на правах аренды выступает во Франции за «Лион».

«Россонери» уже запросили всю необходимую информацию по Тете.

Бразильский футболист потерял место в стартовом составе «Лиона» после прихода на пост главного тренера «ткачей» Лорана Блана. Этот факт может подтолкнуть Тете к смене клуба уже в январе.

Для «Шахтера» в январе настанет последняя возможность договориться о продаже Тете, так как контракт вингера с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, и летом бразилец сможет вести предварительные переговоры о трансфере на правах свободного агента в начале 2024-го.

Помимо «Милана» интерес к Тете проявляют некоторые клубы английской Премьер-лиги. В частности, изначально сообщалось о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм» или «Лестер», а впоследствии к числу претендентов на Тете добавился «Брайтон».

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Источник Calciomercato.it
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