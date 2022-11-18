Милан запросил информацию по вингеру Шахтера

Итальянский «Милан» в январе может осуществить трансфер 22-летнего вингера «Шахтера» Тете, который с марта на правах аренды выступает во Франции за «Лион».

«Россонери» уже запросили всю необходимую информацию по Тете.

Бразильский футболист потерял место в стартовом составе «Лиона» после прихода на пост главного тренера «ткачей» Лорана Блана. Этот факт может подтолкнуть Тете к смене клуба уже в январе.

Для «Шахтера» в январе настанет последняя возможность договориться о продаже Тете, так как контракт вингера с «горняками» рассчитан до декабря 2023 года, и летом бразилец сможет вести предварительные переговоры о трансфере на правах свободного агента в начале 2024-го.

Помимо «Милана» интерес к Тете проявляют некоторые клубы английской Премьер-лиги. В частности, изначально сообщалось о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм» или «Лестер», а впоследствии к числу претендентов на Тете добавился «Брайтон».