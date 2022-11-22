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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 06:01 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:12
612
0

Иран лишился голкипера до конца ЧМ-2022

Страж ворот серьезно травмировался

22 ноября 2022, 06:01 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:12
612
0
Иран лишился голкипера до конца ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиреза Бейранванда

Для вратаря сборной Ирана Алиреза Бейранванда чемпионат мира 2022 завершился, не успев начаться. В матче 1-го тура групповой стадии с командой Англии (6:2) он получил травму голову и был заменен уже на 20-й минуте.

После игры Бейранванд отправился в госпиталь, где у него диагностировали сотрясение мозга. Известно, что Алиреза теперь пропустит всю оставшуюся часть ЧМ-2022.

Как известно, Алиреза Бейранванда на выходе неудачно столкнулся с защитником своей же сборной Маджидом Хоссейни.

25 ноября сборная Ирана сыграет в группе чемпионата мира с командой Уэльса.

Ранее сообщалось, что замена Бейранванда стала самой ранней заменой вратаря на чемпионатах мира.

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