Иран лишился голкипера до конца ЧМ-2022
Страж ворот серьезно травмировался
Для вратаря сборной Ирана Алиреза Бейранванда чемпионат мира 2022 завершился, не успев начаться. В матче 1-го тура групповой стадии с командой Англии (6:2) он получил травму голову и был заменен уже на 20-й минуте.
После игры Бейранванд отправился в госпиталь, где у него диагностировали сотрясение мозга. Известно, что Алиреза теперь пропустит всю оставшуюся часть ЧМ-2022.
Как известно, Алиреза Бейранванда на выходе неудачно столкнулся с защитником своей же сборной Маджидом Хоссейни.
25 ноября сборная Ирана сыграет в группе чемпионата мира с командой Уэльса.
Ранее сообщалось, что замена Бейранванда стала самой ранней заменой вратаря на чемпионатах мира.
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