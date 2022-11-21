В матче Англия – Иран произошла одна из самых ранних замен вратаря на ЧМ
Алиреза Бейранванд из-за травмы уступил место в воротах уже на 20-й минуте
В матче с Англией (6:2) получивший травму голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд вынужден был уступить место в воротах Хоссейну Хоссейни уже на 20-й минуте встречи. Это одна из самых ранних замен вратарей в истории финальных турниров чемпионатов мира. Меньше времени, начиная с начала игры, отстояли в рамке только три голкипера. Причем двое из них – парагваец Хусто Вильяр на ЧМ-2006 и тунисец Муэз Ассен на ЧМ-2018 – также в поединке с англичанами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние замены вратарей на чемпионатах мира
|
Замененный вратарь
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
При
|
Счет
|
ЧМ
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
|
Хусто ВИЛЬЯР
|
Парагвай
|
Англия
|
8'
|
0:1
|
0:1
|
2006
|
Нери ПУМПИДО
|
Аргентина
|
СССР
|
11'
|
0:0
|
2:0
|
1990
|
Муэз АССЕН
|
Тунис
|
Англия
|
16'
|
0:1
|
0:2
|
2018
|
Нассер ДРИД
|
Алжир
|
Испания
|
20'
|
0:1
|
0:3
|
1986
|
Алиреза БЕЙРАНВАНД
|
Иран
|
Англия
|
20'
|
0:0
|
2:6
|
2022
|
Петер СХРЕЙВЕРС
|
Нидерланды
|
Италия
|
21'
|
0:1
|
2:1
|
1978
|
Муамба КАЗАДИ
|
Заир
|
Югославия
|
24'
|
0:4
|
0:9
|
1974
|
Орестис КАРНЕЗИС
|
Греция
|
Кот-д'Ивуар
|
24'
|
0:0
|
2:1
|
2014
|
Стеря АДАМАКЕ
|
Румыния
|
Бразилия
|
29'
|
0:2
|
2:3
|
1970
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