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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:46
553
0

В матче Англия – Иран произошла одна из самых ранних замен вратаря на ЧМ

Алиреза Бейранванд из-за травмы уступил место в воротах уже на 20-й минуте

21 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:46
553
0
В матче Англия – Иран произошла одна из самых ранних замен вратаря на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Англией (6:2) получивший травму голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд вынужден был уступить место в воротах Хоссейну Хоссейни уже на 20-й минуте встречи. Это одна из самых ранних замен вратарей в истории финальных турниров чемпионатов мира. Меньше времени, начиная с начала игры, отстояли в рамке только три голкипера. Причем двое из них – парагваец Хусто Вильяр на ЧМ-2006 и тунисец Муэз Ассен на ЧМ-2018 – также в поединке с англичанами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние замены вратарей на чемпионатах мира

Замененный вратарь

Сборная

Соперник

Минута

При

Счет

ЧМ

счете

матча

Хусто ВИЛЬЯР

Парагвай

Англия

8'

0:1

0:1

2006

Нери ПУМПИДО

Аргентина

СССР

11'

0:0

2:0

1990

Муэз АССЕН

Тунис

Англия

16'

0:1

0:2

2018

Нассер ДРИД

Алжир

Испания

20'

0:1

0:3

1986

Алиреза БЕЙРАНВАНД

Иран

Англия

20'

0:0

2:6

2022

Петер СХРЕЙВЕРС

Нидерланды

Италия

21'

0:1

2:1

1978

Муамба КАЗАДИ

Заир

Югославия

24'

0:4

0:9

1974

Орестис КАРНЕЗИС

Греция

Кот-д'Ивуар

24'

0:0

2:1

2014

Стеря АДАМАКЕ

Румыния

Бразилия

29'

0:2

2:3

1970

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Источник Sport.ua
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