В матче Англия – Иран произошла одна из самых ранних замен вратаря на ЧМ

В матче с Англией (6:2) получивший травму голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд вынужден был уступить место в воротах Хоссейну Хоссейни уже на 20-й минуте встречи. Это одна из самых ранних замен вратарей в истории финальных турниров чемпионатов мира. Меньше времени, начиная с начала игры, отстояли в рамке только три голкипера. Причем двое из них – парагваец Хусто Вильяр на ЧМ-2006 и тунисец Муэз Ассен на ЧМ-2018 – также в поединке с англичанами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние замены вратарей на чемпионатах мира

Замененный вратарь Сборная Соперник Минута При Счет ЧМ счете матча Хусто ВИЛЬЯР Парагвай Англия 8' 0:1 0:1 2006 Нери ПУМПИДО Аргентина СССР 11' 0:0 2:0 1990 Муэз АССЕН Тунис Англия 16' 0:1 0:2 2018 Нассер ДРИД Алжир Испания 20' 0:1 0:3 1986 Алиреза БЕЙРАНВАНД Иран Англия 20' 0:0 2:6 2022 Петер СХРЕЙВЕРС Нидерланды Италия 21' 0:1 2:1 1978 Муамба КАЗАДИ Заир Югославия 24' 0:4 0:9 1974 Орестис КАРНЕЗИС Греция Кот-д'Ивуар 24' 0:0 2:1 2014 Стеря АДАМАКЕ Румыния Бразилия 29' 0:2 2:3 1970

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