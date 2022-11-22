Гарет БЭЙЛ: «Речь главного тренера в перерыве изменила ситуацию»

Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил поединок 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 со сборной США, который завершился вничью 1:1.

«Честно говоря, первый тайм был не очень удачным - они играли действительно хорошо, а мы плохо. Но отличная речь главного тренера в перерыве изменила ситуацию, ребята вышли сражаться и изменили ход игры, проявили характер, как мы это сделали на Евро. Теперь мы идем дальше.

Сомневался ли я по поводу исполнения пенальти? Никаких сомнений не было. Чувствовал, что я должен был сделать шаг вперед и сделал это. Очень рад, что забил. Во втором тайме наша игра была фантастической, так что у нас есть большая уверенность. Мы должны бороться за свою страну, как всегда. Мы идем дальше», — заявил Бэйл.

25 ноября сборная Уэльса сыграет с командой Ирана, которая в 1-м туре проиграла сборной Англии со счетом 2:6. В другом матче квартета В сыграют сборные США и Англии.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл стал сорекордсменом-гвардейцем сборной Уэльса.