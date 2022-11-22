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22 ноября 2022, 01:52 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:55
166
0

Бэйл стал сорекордсменом-гвардейцем сборной Уэльса

Валлийский вингер близок к историческому достижению

22 ноября 2022, 01:52 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:55
166
0
Бэйл стал сорекордсменом-гвардейцем сборной Уэльса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура чемпионата мира в Катаре сыграли между собой сборные США и Уэльса. Встреча завершилась вничью 1:1.

Для 33-летнего Гарета Бэйла, который на клубном уровне нынче защищает цвета американского клуба «Лос-Анджелес», эта игра в форме сборной Уэльса стала 109-й в карьере. По этому показателю он повторил рекордный показатель защитника Криса Гантера, который остался в запасе.

На сегодня от дуэта лидеров – Бэйла и Гантера – лишь на две игры отстает голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннеси.

Топ-5 гвардейцев сборной Уэльса

Гарет Бэйл (2006-н.в.) – 109 матчей (41 гол)

Крис Гантер (2007-н.в.) – 109

Уэйн Хеннеси (2007-н.в.) – 107 (95 пропущенных голов)

Невилл Саутолл (1982-1997) – 92 (-126)

Эшли Уильямс (2008-2019) – 86 (6)

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Источник Sport.ua
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