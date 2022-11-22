Бэйл стал сорекордсменом-гвардейцем сборной Уэльса
Валлийский вингер близок к историческому достижению
В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура чемпионата мира в Катаре сыграли между собой сборные США и Уэльса. Встреча завершилась вничью 1:1.
Для 33-летнего Гарета Бэйла, который на клубном уровне нынче защищает цвета американского клуба «Лос-Анджелес», эта игра в форме сборной Уэльса стала 109-й в карьере. По этому показателю он повторил рекордный показатель защитника Криса Гантера, который остался в запасе.
На сегодня от дуэта лидеров – Бэйла и Гантера – лишь на две игры отстает голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннеси.
Топ-5 гвардейцев сборной Уэльса
Гарет Бэйл (2006-н.в.) – 109 матчей (41 гол)
Крис Гантер (2007-н.в.) – 109
Уэйн Хеннеси (2007-н.в.) – 107 (95 пропущенных голов)
Невилл Саутолл (1982-1997) – 92 (-126)
Эшли Уильямс (2008-2019) – 86 (6)
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