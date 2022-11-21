Дискриминация женщин в Катаре. Как с этим быть на чемпионате мира?

Проведение Катаром чемпионата мира по футболу 2022 вызывает споры с тех пор, как 12 лет назад ФИФА предоставила стране Персидского залива право на проведение турнира. Участники кампании отмечали нарушения прав человека, включая незаконность гомосексуализма, смерть тысяч трудовых мигрантов и пятилетнее заключение за протесты. Правозащитная организация Human Rights Watch выяснила, что женщины в Катаре живут в условиях системы «глубокой дискриминации» – от мужчин зависит разрешение на вступление в брак, путешествия, получение высшего образования или принятие решений по собственным детям.

Причем у женщин из Катара нет собственных прав и свобод не просто из-за нарушений нормативных кодексов, а на законодательном уровне. Было проанализировано более 20 законов и установлено, что гражданки являются «собственностью мужчин», потому что права принимать хоть одно решение – они не имеют.

Правительство Катара хочет, чтобы мужчины имели полную власть и контроль над женщинами. Причем чаще всего женщины не знают об изменениях в законодательстве и попадают за это в тюрьму за правонарушения

Несколько лет назад исследовательница прав женщин в Катаре Ротна Бегум из Human Rights Watch сказала Тhe Guardian об одной интересной вещи:

«Правительство Катара не хочет, чтобы женщины знали правила. Они хотят, чтобы у мужчин была власть и контроль. Таким образом, если законы меняются, правительство не информирует женщин, а когда они вводят ограничения, они также не сообщают им об этом четко. Эти законы гнусны, и женщины должны принимать решения, исходя из предположения, что они должны подчиняться мужчинам», – заявила Бегум.

Также она добавила – из-за того, что женщины не знают о нововведениях в законодательстве, то постоянно попадаются на нарушениях и поэтому оказываются в тюрьме. В Катаре очень часто мужчины не несут ответственности за совершенные преступления по отношению к женщинам. Это касается и изнасилования, и домашнего насилия, и унижения, и избиения. Более того, в Катаре нет антидискриминационных законов, нет агентства, в которое можно обратиться с жалобой, нет организаций по защите прав женщин, которые могли бы отслеживать, как обращаются с женщинами и привлекать к ответственности правительство.

Есть еще один момент, который вас абсолютно шокирует – если женщину изнасилуют или изобьют, она даже не сможет обратиться в полицию.

В Катаре женщины, подвергшиеся сексуальному насилию – будь то со стороны своих партнеров, коллег, друзей или незнакомцев – могут быть привлечены к уголовной ответственности за внебрачный секс

Катарки страдают от суровых реалий в стране, независимо от своего статуса – замужем они или нет. Если у тебя есть муж, то ты напрямую становишься его собственностью и он может делать с тобой что угодно, для него ты только вещь.

В этой стране существует так называемый «закон опеки».

В ноябре 2019 года приехавшая в Лондон катарка Нооф аль-Мадид выложила в TikTok видео, которое быстро стало вирусным и набрало почти 1 млн просмотров. В нем она рассказывала, как убегала из страны и просила убежища в Великобритании. В разговоре с организацией Human Rights Watch Нооф призналась, что она годами страдала от домашнего насилия и ограничений на передвижение. По словам правозащитников, это не единичный случай, а системная проблема.

Катарки официально имеют право работать, однако чаще всего вынуждены получать на это разрешение от опекунов: своих мужей или родителей, утверждает правозащитная организация: «Когда я работаю, я подписываю контракты. С одной стороны, со мной обращаются как со взрослой, но с другой стороны (дома) я не взрослая», — рассказывает одна из корреспонденток Human Rights Watch. Просить разрешения у родственников-мужчин также нужно, если женщина хочет путешествовать или жениться. Так, 32-летняя катарка анонимно рассказала, что ее брат не разрешил ей жениться на иностранце: «Мне нужна была его подпись, а он имел полную власть надо мной и отказал».

Официально правило опеки распространяется на женщин до 25 лет, однако встречаются случаи, которые применяют и к женщинам старше этого возраста.

То есть, правило опекунства является подтверждением того, что женщина всю жизнь зависит от мужа.

Но, что хуже всего, опека порождает насилие: «Такая опека усиливает власть и контроль, который мужчины имеют над жизнью и выбором женщин, и может способствовать гендерному насилию, оставляя женщинам мало возможностей избежать жестокого обращения со стороны своих семей и мужей», — отмечает Ротна Бегум, исследовательница в области женских прав.

В особо уязвимом положении находятся мигрантки. По данным Amnesty International, им часто приходится работать по 16 часов в день, причем работодатели нередко забирают у них паспорта. Периодически нарушаются и права работающих катарок: доклад, опубликованный в 2012 году, сообщал, что разрыв в заработной плате мужчин и женщин составляет 25–50%.

Это была предыстория, чтобы ввести вас в курс дела. А теперь поговорим о связи с футболом и чемпионатом мира-2022.

Во время ЧМ-2022 женщины рискуют быть изнасилованными и избитыми, но за сообщения о сексуальном насилии могут сесть в тюрьму.

В Катаре женщины, подвергшиеся сексуальному насилию – будь то со стороны своих партнеров, коллег, друзей или незнакомцев – могут быть привлечены к уголовной ответственности за внебрачный секс.

Также жертвы не смогут получить надлежащую медицинскую помощь, сходить в аптеку за средствами контрацепции или специальными лекарствами без свидетельства о браке или разрешения от кого-либо из членов семьи.

Большинство беженцев-катарок утверждают, что даже не пытаются обратиться в суд или в полицию, понимая, что все попытки окажутся безуспешными.

Однако, ФИФА и высший комитет Катара утверждают, что абсолютно каждая женщина получит надлежащую помощь в случае изнасилования или избиения.

«Катар защищает и поддерживает права женщин, и это распространяется на всех женщин, посещающих чемпионат мира», тогда как ФИФА утверждает, что «любой болельщик, сообщающий о сексуальном насилии, будет иметь доступ к высококачественной системе здравоохранения Катара, независимо от его семейного положения».

Однако вот что интересно: законами Катара категорически запрещено помогать женщинам, у которых нет своего «опекуна» или разрешения от своего мужа. Выходит, что ФИФА будет нарушать закон страны и тем самым подвергать себя опасности?

Звучит бессмысленно. И вот почему.

12 лет назад ФИФА предоставила право Катару быть страной-хозяином на проведение ЧМ-2022. Большинство европейских футбольных лидеров выступили против этого и сказали, что все это куплено, потому что страна, которая уже не первый год нарушает права человека, не может проводить мероприятие такого масштаба.

Катар обвиняют в эксплуатации рабочих. Ведь именно на мигрантов выпало почти все, что касается, в частности, строительства стадионов

Больше всего шума наделало расследование The Guardian, опубликованное в феврале прошлого года. Сообщалось, что минимум 6751 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умерли в Катаре с декабря 2010 года, когда страна получила право на проведение ЧМ-2022. При этом отмечалось, что общее число погибших значительно выше – данные не включали информацию о рабочих из других стран.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отверг масштабные обвинения и, наоборот, похвалил организаторов:

«Во многих странах Европы некоторые изменения, происходящие в Катаре сегодня, заняли 500 лет. Были зарегистрированы три несчастных случая со смертельным исходом. Более того, в мае этого года Инфантино заявил, что «трудная работа – это не благотворительность».

ФИФА не является мировой полицией и не несет ответственности за все, что происходит в мире. Но благодаря ФИФА, благодаря футболу мы смогли улучшить положение полутора миллионов людей, работающих в Катаре», – сказал президент ФИФА.

Но как бы Инфантино ни пытался скрыть факт всех этих преступлений, соответствующие органы начали расследование. Правозащитники выяснили, что многие рабочие работали на объектах больше максимально разрешенных 60 часов в неделю. Некоторые не имели ни одного выходного в течение нескольких месяцев.

В августе сообщалось о протестах рабочих из-за задержек зарплат. Утверждалось, что по меньшей мере 60 иностранцев были арестованы властями и депортированы.

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам признался, что будет смотреть игры дома из-за нарушений Катаром прав человека.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона вообще не собирался следить за чемпионатом. «Речь идет только о деньгах. То, как в Катаре обращались с людьми, как строили стадионы, это ужасно. Погибли тысячи человек. И все же мы будем праздновать этот чемпионат мира».

Одна фраза описывает все обещания ФИФА:

«ФИФА не является мировой полицией и не несет ответственности за все, что происходит в мире». В сущности, если во время ЧМ против женщины совершат преступление, то ФИФА не будет нести за это ответственность.

Во время ЧМ-2022 женщины будут под особым прицелом, потому что очень многие мужчины будут посещать футбольные матчи и сидеть допоздна в барах, распивая алкоголь. Для обычной прохожей девушки или женщины какой-нибудь из этих вечеров может стать роковым. Однако за помощью она обратиться не сможет.

Когда они приходят, чтобы сообщить о совершенном против них преступлении, полиция рассматривает это как факт того, что жертва сама во всем виновата и признает свою вину. Если мужчина, которого вызывают на допрос, будет утверждать, что это была половая связь по согласию, то этого будет достаточно, чтобы обвинить женщину в нарушении закона, ведь она это сделала без разрешения своего опекуна или мужа. Выходит, что ситуация безвыходна. В любом случае гражданки-мигрантки Катара не смогут обратиться за помощью в случае насилия.

Вообще, законы Катара об изнасиловании, как правило, предусматривают пожизненное заключение для виновных или даже смертную казнь в некоторых случаях, однако зачастую виновные в содеянном требуют смягчения, заявляя, что секс был по согласию.

Журналистка The Athletic Рота Бегум задала прямой вопрос ФИФА о том, смогут ли они оказать необходимую помощь тем же мигрантам, если те вдруг станут жертвами сексуального насилия, на что ей ответили:

«Антибиотики и другое «необходимое лечение» будут доступны без свидетельства о браке». Они не прокомментировали вопрос об экстренной контрацепции, которая недоступна в этой стране. ФИФА добавила The Athletic, что «положения о здравоохранении применяются к любому болельщику, независимо от семейного положения», но несколько анонимных источников утверждают, что это не всегда так.

Какие были случаи?

По информации The Athletic, в июне 2016 года 22-летнюю нидерландскую женщину обвинили во внебрачных половых отношениях, оштрафовали на 3000 катарских риалов и приговорили к одному году лишения свободы. Женщина утверждала, что перед изнасилованием ее силой заставили принять наркотические средства в ночном клубе в Катаре. Она была арестована катарской полицией сразу после сообщения об этом инциденте. Подсудимый, утверждавший, что секс был по согласию, был приговорен к 140 ударам кнутом (палкой), но его не обвинили в изнасиловании.

В следующем году The New Humanitarian задокументировала историю Джо, 26-летней филиппинки, которую отправили в тюрьму после того, как работодатели сообщили о ее беременности. Ее уволили, когда ее сыну было семь месяцев, ведь она не была замужем за отцом ребенка.

А вот еще одна история, случившаяся в прошлом: году:

Молодая мексиканка в феврале 2022 года ошеломила весь мир своей историей: за то, что она вышла на протест и осудила насилие в Катаре, правоохранительные органы вынесли ей приговор в виде 100 ударов кнутом (палкой).

Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

Катарские мужчины фотографируются с женским бельем в магазинах. Скандальные подробности от жительницы Катара

Из-за явного доминирования мужского населения девушки становятся объектами повышенного внимания: в основном рабочие, которые и составляют большинство мужской половины страны, прямо-таки открыто смеются над женщиной, особенно обычные прохожие. Они могут достать телефон и начать тебя снимать, и им за это ничего не будет.

«Рядом с моим домом стоит маленький торговый центр, набитый недорогой китайской и индийской одеждой, подделками разнообразной техники, косметикой и еще какими-то мелочами. На втором этаже рядом со стеллажами стоит маленький отдел с женским бельем.

Каждый раз в этом отделе стоит несколько мужчин, которые рассматривают фотографии на упаковках с бюстгальтерами, делают селфи и смеются над стрингами на вешалках. Я не понимаю, как можно фотографироваться с женским бельем. Это наносит большой дискомфорт, особенно женщинам в платках, и выглядит довольно странно, особенно учитывая тот факт, что существует разделение на мужские и женские отделы в некоторых общественных местах».

«Проблема чемпионата мира по футболу или любого крупного спортивного события состоит в том, что риск сексуального насилия растет», – объясняет Бегум из Human Rights Watch. «Это не только опасность для болельщиков, но и для низкооплачиваемых мигрантов, таких как, например, работники гостиниц».

Футбол не вызывает насилия – нет прямой связи между насилием и футболом, алкоголем или другими внешними факторами, или же не существует оправдания против жестокого обращения против женщин – «однако увеличение потребления алкоголя и сильные эмоции, связанные с игрой, могут вызвать усиление существующего насилия как в тяжести, так и в частоте».

Трудовые мигранты особенно уязвимы

Вокруг турнира главным изменением является создание дополнительных зон, в которых будет разрешено покупать и употреблять алкоголь.

Трудовые мигранты, приехавшие работать в Катар, имеют гораздо более высокий риск быть изнасилованными во время турнира, чем кто-либо другой. Дело в том, что, устраиваясь на работу в Катаре, ты должен отдать своему работодателю паспорт и другие документы, которые будут предоставлять тебе право трудоустроиться. Это может быть виза, например. В конце концов, женщина попадает в ловушку. Если работодатель захочет «побаловаться» после ЧМ, будучи в нетрезвом состоянии, то сможет это сделать и при этом не быть виноватым. Напротив, со 100% вероятностью он будет угрожать жертве тюрьмой, лишением прав и визы, чтобы женщина не смогла вернуться домой.

Стоит еще обратить внимание на языковой барьер во время полицейских расследований, когда допрашивающие жертв часто разговаривают на арабском языке, иногда без присутствия переводчика. Кроме того, лицу, обвиненному во внебрачном сексе, понадобится правовая помощь или, возможно, средства, чтобы покинуть Катар, если, конечно, его не признают виновным в том, что оно стало жертвой сексуального насилия.

Как женщины борются за равные права?

Работа женских правозащитных групп, показательные судебные процессы и поддержка международных организаций являются катализаторами позитивных реформ во всем мире. К примеру, в Бразилии пропаганда со стороны женских групп от имени жертвы домашнего насилия Марии Да Пенья вдохновила законодателей на принятие закона о домашнем насилии.

На сегодняшний день «закон Марии Да Пенья» считается одним из самых всеобъемлющих в плане борьбы с насилием в отношении женщин.

Другим механизмом введения реформ может стать помощь международных организаций. К примеру, американская корпорация «Вызовы тысячелетия» в Лесото способствовала принятию закона о правоспособности женщин, позволяющего им принимать экономические решения.

Раньше женщины в Лесото имели такой же статус, как и дети: они не могли самостоятельно принимать экономические решения, открывать бизнес или получать кредит. В последнее десятилетие в ряде стран произошли значительные улучшения, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где темпы реформ растут, заполняя законодательные «пробелы». Однако на Ближнем Востоке и в Северной Африке реформы происходят настолько медленно, что правовой разрыв между мужчинами и женщинами только увеличивается по мере реформирования других регионов. Поэтому говорить о полном равенстве еще рано.

Так что в голове возникает вполне логичный вопрос.

Насколько власти Катара смогут защитить женщин во время ЧМ-2022?

Официальный представитель правительства Катара сказал: «Все посетители защищены законодательством Катара. Нападения криминализируются согласно Уголовному кодексу, а доступ к правосудию является гарантированным правом для всех по правовой системе Катара. Правительство управляет женскими приютами и службами поддержки. Для жертв насилия, в том числе сексуального, мы имеем все необходимое, чтобы обеспечить защиту, уход и поддержку. Катар защищает и поддерживает права женщин, и это распространяется на всех женщин, посещающих Катар на чемпионат мира по футболу 2022 года».

А что говорит ФИФА?

В ответ на вопрос журналисту из редакции The Athletic ФИФА заявила, что действующее на турнире законодательство выполнит свою «обязанность заботиться» о потенциальных жертвах сексуального насилия.

ФИФА также заверила, что «любой фанат, сообщающий об изнасиловании, получит доступ к высококачественной системе здравоохранения Катара, независимо от его семейного положения». Пресс-секретарь сказал The Athletic: «ФИФА стремится защищать любого человека от всех форм сексуального насилия, и мы предпринимаем широкие меры безопасности во всей деятельности ФИФА».

Однако так ли это действительно? Насколько безопасно женщины будут чувствовать себя во время такого широкомасштабного мероприятия? Неужели мужчины будут действительно сдерживать себя после тонн алкоголя? ФИФА гарантирует защиту, внимание, ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, но ЧТО ОНА СДЕЛАЕТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО? Ведь кроме физических проблем, женщины еще и в результате всего этого получат испорченную психику и невозможность доверять мужчинам. Так почему ФИФА не говорит о мерах предотвращения этого? Почему 12 лет назад она предоставила Катару право на проведение турнира, зная, что эта страна неоднократно нарушала права человека и ограничивала возможности и свободы женщин?

Тема изнасилования очень актуальна в наше время. Катар – одно из самых плохих мест в мире, чтобы стать жертвой секс-преступления. В полицию идти не стоит. Местные медиа молчат, но рассказы о насилии над рабочей силой, особенно низкоквалифицированной, можно встретить в иностранных СМИ. Аналогичные случаи происходят и в соседних странах Востока, также преследующих внебрачный секс. Эти законы дают место для манипуляций. Они позволяют издеваться над женщиной. И ФИФА об этом молчит. Почему? Потому что им платят огромные деньги за это молчание. На чужих страданиях кто-то зарабатывает.

Достижение гендерного равенства требует не только изменений в законах. Законы должны быть осмысленно реализованы, а для этого нужна политическая воля и изменение закрепившихся культурных норм.

Ограничение прав женщин касается половины населения мира, поэтому гендерное равенство – логическое и важное условие экономического роста и развития страны. Но стать полноценным экономическим субъектом сложно, если ты не можешь выбрать место жительства, подать заявку на паспорт или просто выйти из дома и прогуляться по городу без разрешения мужа. За последние 10 лет реформы по этому показателю проводились не слишком активно.

Выходит, что женщины или футбольные болельщицы во время чемпионата цвета могут стать жертвой сексуального насилия, но помощи будет просить не у кого, потому что если ты обратишься в полицию – то окажешься виновной в преступлении, которое совершили против тебя. Более того, после своей жалобы женщина может преследоваться насильником из-за своего иска. Это переходит все рамки дозволенного. Катар разрешает такое поведение, ФИФА это принимает. Сколько людей еще предстоит пострадать для того, чтобы ФИФА хотя бы пересмотрела свое решение? В конце концов, мы слышим только фразы типа «Это не наши проблемы».

Но ФИФА не оплатит женщинам поход к психиатру, лечение заработанных физических проблем, не вернет этим невиновным нормальную спокойную счастливую жизнь. Девочки же всю жизнь будут бороться с этой травмой и последствиями от нее. Они будут носить это бремя с собой каждый день и чувствовать эту боль, которая будет касаться каждой частицы их тела. Зато Международная федерация футбола заработает на этом мероприятии немалые деньги, а власти Катара будут продолжать утверждать, что у них в стране такого совсем нет.