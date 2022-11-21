Определилась первая соперница Байндл на турнире в Уругвае
Катерина в первом круге сыграет против американки
Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 125 в Уругвае.
Украинка Катерина Байндл (№113 WTA) получила шестой номер посева и в первом круге встретится с американкой Эммой Наварро (№154 WTA).
Отметим, что ранее теннисистки между собой не играли. Во втором круге победительница сразится против Марии Лурдес Карле из Аргентины (№147 WTA) или Бренды Фругвиртовой из Чехии (№130 WTA).
Встреча первого круга состоится в понедельник, ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский теннисист в двух сетах обыграл Каспера Рууда
Барри Макгиган уверен, что Леннокс был намного лучше нынешнего чемпиона по версии WBC