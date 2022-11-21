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WTA
21 ноября 2022, 10:07 |
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Определилась первая соперница Байндл на турнире в Уругвае

Катерина в первом круге сыграет против американки

21 ноября 2022, 10:07 |
30
0
Определилась первая соперница Байндл на турнире в Уругвае
WTA. Катерина Байндл

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 125 в Уругвае.

Украинка Катерина Байндл (№113 WTA) получила шестой номер посева и в первом круге встретится с американкой Эммой Наварро (№154 WTA).

Отметим, что ранее теннисистки между собой не играли. Во втором круге победительница сразится против Марии Лурдес Карле из Аргентины (№147 WTA) или Бренды Фругвиртовой из Чехии (№130 WTA).

Встреча первого круга состоится в понедельник, ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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