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  4. Руслан РОТАНЬ: «В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация»
Молодежные турниры
21 ноября 2022, 09:45 |
308
0

Руслан РОТАНЬ: «В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация»

Главный тренер молодежной сборной Украины – о предстоящем спарринге

21 ноября 2022, 09:45 |
308
0
Руслан РОТАНЬ: «В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация»
УАФ. Руслан Ротань

В преддверии спарринга с Грузией главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о ситуации в команде.

«Я даже не ожидал, что ребята практически за две тренировки подхватят наши идеи. Первый тайм с Израилем прошел на достаточно высоком уровне. Присутствовало понимание игры и мотивация. Мы владели территориальным преимуществом, побеждали и могли забивать еще. Первым таймом я доволен. Во втором мы должны были быть активнее, но есть объективные и субъективные факторы. Однако в принципе игрой я доволен.

В ситуации с красной карточкой я, прежде всего, поддержал игрока. Она действительно заслужена, но это молодой парень, впервые прибывший в сборную. Немного перегорел, ничего страшного в этом нет. Через такое тоже иногда нужно проходить. Не следует на этом зацикливаться. Если бы это было не дисциплинарное нарушение, то били бы в колокола и применили санкции. А так – игровой момент, который станет для него уроком.

В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация. Некоторым исполнителям через два дня придется сыграть в двух поединках. Поэтому для усиления команды мы вызвали нескольких футболистов. Понимаю, что ребятам тяжело. Практически у нас была только одна тренировка. Но из этой ситуации следует исходить с высоко поднятой головой. Я уверен, что ребята поймут наши требования и отработают на все сто. Мы хотим показать, я подчеркиваю, содержательную игру. Именно на этом мы будем делать акцент в товарищеских матчах.

Мы живем в одной гостинице со сборной Грузии. Видились с Георгием Цитаишвили. Это хорошая команда, все знают, что грузины очень технические исполнители, индивидуально подготовленные. Завтра нам будет нелегко, более того Грузия усилилась несколькими игроками национальной сборной. Но я сказал ребятам, что это их должно дополнительно настроить, ведь мы сыграем против сильного соперника. Нам нужна игра, нам нужно двигаться вперед», – сказал Ротань.

Матч против Грузии начнется в 16:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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