Грузия U21

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21 ноября 2022, 09:16 | Обновлено 21 ноября 2022, 09:24
234
0

Грузия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

21 ноября 2022, 09:16 | Обновлено 21 ноября 2022, 09:24
234
0
Грузия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

21 ноября молодежная сборная Украины в Грузии проведет контрольный матч против местных сверстников. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что наш соперник также является участником Евро-2023 (U-21) – в качестве хозяина.

В субботу, 19 ноября, молодежная сборная Украины провела в Тбилиси первый из двух запланированных на текущем сборе контрольных матчей, сыграв вничью с Израилем – 1:1.

Прямая трансляция пройдет на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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Источник Sport.ua
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