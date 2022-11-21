Грузия U21

Грузия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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21 ноября молодежная сборная Украины в Грузии проведет контрольный матч против местных сверстников. Начало в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что наш соперник также является участником Евро-2023 (U-21) – в качестве хозяина.
В субботу, 19 ноября, молодежная сборная Украины провела в Тбилиси первый из двух запланированных на текущем сборе контрольных матчей, сыграв вничью с Израилем – 1:1.
Прямая трансляция пройдет на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
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