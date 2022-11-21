Снова ничья. Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч с Грузией

Сегодня, 21 ноября, состоялся товарищеский матч между молодежными сборными (U-21) Грузии и Украины.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань в преддверии матча столкнулся со сложной кадровой ситуацией. Среди выходивших в стартовом составе на матч с Израилем место в основе сохранили только Лях и Кащук.

Счет в матче был открыт на 63-й минуте игры благодаря голу Алексея Кащука. Но, к сожалению, долго ответа от грузинской команды ждать не пришлось – на 70-й минуте Саба Хвадагиани сравнял счет.

Молодежка Грузии, как и Украины, сыграет на Евро-2023 как страна-организатор. Отметим, что ранее Украина также сыграла вничью с Израилем.

Товарищеский матч. 21 ноября



Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Хвадагиани, 70 – Кащук, 63

Украина (U-21): Кинарейкин (Твардовский, 46), Кузык (Фарина, 79), Слесарь, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желизко (к), Кулаковский (Сапуга, 66), Кащук, Краснопир ( Гончарук, 84), Сигеев (Кучерявый, 66).