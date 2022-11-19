Подготовка к Евро. Украина U-21 сыграла вничью с Израилем U-21

Молодежная сборная Украина провела первый матч на мини-сборе в Грузии. Команда Руслана Ротаня экспериментальным составом сыграла вничью 1:1 с Израилем U-21.

Гол в составе украинской команды забил Максим Кучерявый, который отличился на старте встречи. Соперник ответил голом с пенальти.

Молодежка Израиля, как и Украины, вышла на Евро-2023 и готовится к турниру. 21 ноября Украина U-21 сыграет против Грузии U-21.

Украина U-21 - Израиль U-21 1:1

Голы: Кучерявый, 2 - Шахар, 71 (с пен)

Украина U-21 (стартовый состав): Фесюн, Роман (Кузык, 19), Таловеров, Фарина, Лях, Сапуга (Желизко, 68), Кучерявый, Михайленко, Брагару, Кащук, Гончарук (Кулаковский, 69)

Удален: Кулаковский, 69