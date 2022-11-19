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Молодежные турниры
19 ноября 2022, 17:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:04
439
1

Подготовка к Евро. Украина U-21 сыграла вничью с Израилем U-21

Команда Ротаня провела первый матч на мини-сборе

19 ноября 2022, 17:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:04
439
1
Подготовка к Евро. Украина U-21 сыграла вничью с Израилем U-21
uaf.ua

Молодежная сборная Украина провела первый матч на мини-сборе в Грузии. Команда Руслана Ротаня экспериментальным составом сыграла вничью 1:1 с Израилем U-21.

Гол в составе украинской команды забил Максим Кучерявый, который отличился на старте встречи. Соперник ответил голом с пенальти.

Молодежка Израиля, как и Украины, вышла на Евро-2023 и готовится к турниру. 21 ноября Украина U-21 сыграет против Грузии U-21.

Украина U-21 - Израиль U-21 1:1
Голы: Кучерявый, 2 - Шахар, 71 (с пен)

Украина U-21 (стартовый состав): Фесюн, Роман (Кузык, 19), Таловеров, Фарина, Лях, Сапуга (Желизко, 68), Кучерявый, Михайленко, Брагару, Кащук, Гончарук (Кулаковский, 69)

Удален: Кулаковский, 69

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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dadlismit
Откуда взяли этого идиота Кулаковского ? Этот дуболом только вышел на замену и сразу же срубил израильтянина в центре поля. Короче хорошо проявил себя, однозначно усиление в будущем 
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