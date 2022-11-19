УКРАИНА U21

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19.11.2022, FT 1 : 1
Израиль U21
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19 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:48
3589
4

Украина U-21 – Израиль U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская молодежка проводит товарищеский матч

19 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:48
3589
4
Украина U-21 – Израиль U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сегодня, 19 ноября молодежная сборная Украины U-21 в Тбилиси проведет контрольный матч против сборной Израиля U-21. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Сборная Украины выступит в этом матче в экспериментальном составе. Это связано с тем, что многие клубы не отпустили своих игроков. Также 21 ноября команда Руслана Ротаня проведет еще один товарищеский матч – против Грузии.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Источник Sport.ua
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Gargantua
наши ведут 1 - 0
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Віталій Романюк
Sport 5 IL | FSL (freestreams-live1com)
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0
Костя Шевченко
телетрансляція є????
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0
Gargantua
а что случилось?
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0
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