УКРАИНА U21

Сегодня, 19 ноября молодежная сборная Украины U-21 в Тбилиси проведет контрольный матч против сборной Израиля U-21. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Сборная Украины выступит в этом матче в экспериментальном составе. Это связано с тем, что многие клубы не отпустили своих игроков. Также 21 ноября команда Руслана Ротаня проведет еще один товарищеский матч – против Грузии.

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