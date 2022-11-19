УКРАИНА U21

Товарищеские матчи
19.11.2022, FT 1 : 1
Молодежные турниры19 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:48
3589
4
Украина U-21 – Израиль U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская молодежка проводит товарищеский матч
19 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:48
3589
4
Сегодня, 19 ноября молодежная сборная Украины U-21 в Тбилиси проведет контрольный матч против сборной Израиля U-21. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Сборная Украины выступит в этом матче в экспериментальном составе. Это связано с тем, что многие клубы не отпустили своих игроков. Также 21 ноября команда Руслана Ротаня проведет еще один товарищеский матч – против Грузии.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 ноября 2022, 22:40 9
Подарок от украинца оказался чисто символическим
Другие виды | 19 ноября 2022, 03:47 0
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября
Футбол | 19.11.2022, 15:56
Футбол | 19.11.2022, 15:28
Футбол | 19.11.2022, 17:47
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
наши ведут 1 - 0
Sport 5 IL | FSL (freestreams-live1com)
телетрансляція є????
а что случилось?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.11.2022, 22:10 36
18.11.2022, 18:31 38
18.11.2022, 14:41 1
17.11.2022, 16:41
18.11.2022, 15:00
18.11.2022, 05:30 21
18.11.2022, 18:31 7
17.11.2022, 20:28 5