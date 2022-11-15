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  4. Ротань рассказал, почему клубы не отпустили игроков в сборную Украины U-21
Молодежные турниры
15 ноября 2022, 15:11 |
923
1

Ротань рассказал, почему клубы не отпустили игроков в сборную Украины U-21

Сбор не входит в даты ФИФА

15 ноября 2022, 15:11 |
923
1
Ротань рассказал, почему клубы не отпустили игроков в сборную Украины U-21
uaf.ua

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что на сбор, который пройдет в Грузии, был выбран частично экспериментальный состав из-за того, что клубы сейчас имеют право не отпускать футболистов.

В списке нет игроков «Динамо», а также многих игроков «Шахтера».

«Этот сбор нужен нам прежде всего для того, чтобы ни в коем случае никого не упустить и проследить за нашими талантами. Их сейчас очень много, особенно за границей. Два матча помогут нам искать резерв, мы должны об этом думать. Новые исполнители, еще не заигранные за молодежную сборную, имеют большой шанс попасть в команду и поехать на Евро.

Мы разговаривали с клубами, договаривались, они по праву могут не отпускать футболистов, потому что сбор не входит в даты ФИФА. Поэтому это только по предварительному согласию.

Соперники очень интересные, со своим почерком, своей игрой. Главное, что хотелось сыграть с командами, которые не придерживаются схемы 4-4-2 или 4-3-3, а играют в три защитника. Думаю, для нас это будет хороший опыт, который поможет в будущем», – сказал Ротань.

Сборная 19 ноября сыграет против молодежки Израиля, а 21 - с Грузией U-21.

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сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Alex Wolf
Це саме той випадок,коли він(як тренер) на багато слабший за своїх підопічних...
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