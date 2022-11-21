УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины U-21 провела первый матч на учебно-тренировочных сборах в Грузии.

Команда Руслана Ротаня экспериментальным составом сыграла вничью 1:1 со сборной Израиля U-21.

Гол для украинской сборной в дебюте матча забил Максим Кучерявый. Соперник ответил во втором тайме благодаря голу с пенальти.

21 ноября сборная Украины U-21 сыграет против команды Грузии U-21.

Товарищеский матч

Тбилиси, 19 ноября

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1

Голы: Кучерявый, 2 – Шахар, 71 (пен).

Удаление: Кулаковский, 69.

Видеообзор матча