Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
19.11.2022, FT 1 : 1
Израиль U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
21 ноября 2022, 00:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:58
99
0

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины провела спарринг на сборах в Грузии

21 ноября 2022, 00:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:58
99
0
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 провела первый матч на учебно-тренировочных сборах в Грузии.

Команда Руслана Ротаня экспериментальным составом сыграла вничью 1:1 со сборной Израиля U-21.

Гол для украинской сборной в дебюте матча забил Максим Кучерявый. Соперник ответил во втором тайме благодаря голу с пенальти.

21 ноября сборная Украины U-21 сыграет против команды Грузии U-21.

Товарищеский матч

Тбилиси, 19 ноября

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1

Голы: Кучерявый, 2 – Шахар, 71 (пен).

Удаление: Кулаковский, 69.

Видеообзор матча

По теме:
Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном
Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча
Минай – Металлист – 1:0. Победный мяч в конце игры. Видео гола и обзор
товарищеские матчи Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 сборная Израиля по футболу U-21 Артем Кулаковский Украина - Израиль Максим Кучерявый видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Футбол | 20 ноября 2022, 09:51 3
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера

Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»

Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ
Футбол | 20 ноября 2022, 20:00 31
Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ
Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ

Дубль Валенсии принес победу эквадорцам

Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 20.11.2022, 11:46
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Футбол | 20.11.2022, 19:25
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока
Футбол | 20.11.2022, 20:31
Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока
Очередная травма. Сборная Франции может потерять очередного игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
20.11.2022, 11:18 4
Теннис
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 2
Другие виды
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
19.11.2022, 12:24 4
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности