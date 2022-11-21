УКРАИНА U21

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Молодежная сборная Украины провела спарринг на сборах в Грузии
Молодежная сборная Украины U-21 провела первый матч на учебно-тренировочных сборах в Грузии.
Команда Руслана Ротаня экспериментальным составом сыграла вничью 1:1 со сборной Израиля U-21.
Гол для украинской сборной в дебюте матча забил Максим Кучерявый. Соперник ответил во втором тайме благодаря голу с пенальти.
21 ноября сборная Украины U-21 сыграет против команды Грузии U-21.
Товарищеский матч
Тбилиси, 19 ноября
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1
Голы: Кучерявый, 2 – Шахар, 71 (пен).
Удаление: Кулаковский, 69.
Видеообзор матча
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