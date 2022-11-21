Много травмированных. Ротань довызвал на матч с Грузией двух игроков

В составе молодежной сборной Украины перед поединком с Грузией есть кадровые изменения.

С повреждением прибыл из шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич. Не сыграл он в субботу, не поможет команде и во втором матче.

Уже во время сбора на тренировке травмировался полузащитник «Ингульца» Даниил Кравчук, а защитник «Руха» Виталий Роман получил повреждение носа в первом тайме поединка с израильтянами. Обследование, к счастью, не выявило перелома, но серьезная гематома помешает футболисту принять участие во второй встрече.

По договоренности с клубами покинули лагерь команды защитник чешского «Слована» Максим Таловеров и полузащитник «Черноморца» Максим Брагару.

Учитывая все обстоятельства, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань вызвал двух игроков – полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева и нападающего «Оболони» Игоря Краснопира.