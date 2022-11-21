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  4. Много травмированных. Ротань довызвал на матч с Грузией двух игроков
Молодежные турниры
21 ноября 2022, 09:28 |
364
0

Много травмированных. Ротань довызвал на матч с Грузией двух игроков

Кирилл Сигеев и Игорь Краснопир усилят ослабленную кадровыми потерями команду

21 ноября 2022, 09:28 |
364
0
Много травмированных. Ротань довызвал на матч с Грузией двух игроков
УАФ

В составе молодежной сборной Украины перед поединком с Грузией есть кадровые изменения.

С повреждением прибыл из шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич. Не сыграл он в субботу, не поможет команде и во втором матче.

Уже во время сбора на тренировке травмировался полузащитник «Ингульца» Даниил Кравчук, а защитник «Руха» Виталий Роман получил повреждение носа в первом тайме поединка с израильтянами. Обследование, к счастью, не выявило перелома, но серьезная гематома помешает футболисту принять участие во второй встрече.

По договоренности с клубами покинули лагерь команды защитник чешского «Слована» Максим Таловеров и полузащитник «Черноморца» Максим Брагару.

Учитывая все обстоятельства, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань вызвал двух игроков – полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева и нападающего «Оболони» Игоря Краснопира.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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