Прикарпатье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Карпаты» Львов. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:00. Мариуполь – Карпаты Львов