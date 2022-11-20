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Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 05:10 |
24
0

Прикарпатье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 20 ноября в 13:00

20 ноября 2022, 05:10 |
24
0
Прикарпатье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Карпаты» Львов. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:00. Мариуполь – Карпаты Львов

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Карпаты Львов Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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