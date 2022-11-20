Украина. Первая лига20 ноября 2022, 05:10 |
24
0
Прикарпатье – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 20 ноября в 13:00
20 ноября 2022, 05:10 |
24
0
В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Карпаты» Львов. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
13:00. Мариуполь – Карпаты Львов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2022, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 19 ноября 2022, 23:20 5
Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче
Теннис | 19.11.2022, 18:50
Теннис | 20.11.2022, 04:25
Футбол | 19.11.2022, 22:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2022, 15:56 13
18.11.2022, 18:31 40
18.11.2022, 16:48 47
18.11.2022, 13:40 3
19.11.2022, 03:47
19.11.2022, 14:53 16
18.11.2022, 20:23 4
18.11.2022, 23:20 4