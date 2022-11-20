Первая лига. Скандал с Карпатами, победа Оболони
Завершился 13-й тур Первой лиги
Сегодня, 20 ноября состоялись еще пять матчей в рамках 13-го тура Первой лиги. «Оболонь» и «Буковина» одержали минимальные победы над «Кремнем» и «Мариуполем» соответственно.
«Карпаты» обыграли «Прикарпатье», но матч запомнился скандалом: в течение двух минут львовяне играли с 12 футболистами на поле.
Группа А
ФСК «Мариуполь» – «Буковина» – 0:1
Гол: Палагнюк 87
«Прикарпатье» – «Карпаты» – 0:2
Голы: Дуць 30, Галенков 41
Группа Б
«Чернигов» – «Полтава» – 0:1
Гол: Романченко 6 (автогол)
«Горняк-Спорт» – «Металлург» Запорожье – 1:1
Голы: Горбаченко 14 – Шалфеев 90
«Оболонь» – «Кремень» – 1:0
Гол: Груша 5
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