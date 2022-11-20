Первая лига. Скандал с Карпатами, победа Оболони

Сегодня, 20 ноября состоялись еще пять матчей в рамках 13-го тура Первой лиги. «Оболонь» и «Буковина» одержали минимальные победы над «Кремнем» и «Мариуполем» соответственно.

«Карпаты» обыграли «Прикарпатье», но матч запомнился скандалом: в течение двух минут львовяне играли с 12 футболистами на поле.

Группа А

ФСК «Мариуполь» – «Буковина» – 0:1

Гол: Палагнюк 87

«Прикарпатье» – «Карпаты» – 0:2

Голы: Дуць 30, Галенков 41

Группа Б

«Чернигов» – «Полтава» – 0:1

Гол: Романченко 6 (автогол)

«Горняк-Спорт» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Горбаченко 14 – Шалфеев 90

«Оболонь» – «Кремень» – 1:0

Гол: Груша 5