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Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 20 ноября 2022, 15:45
1282
0

Первая лига. Скандал с Карпатами, победа Оболони

Завершился 13-й тур Первой лиги

20 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 20 ноября 2022, 15:45
1282
0
Первая лига. Скандал с Карпатами, победа Оболони
ФК Карпаты Львов

Сегодня, 20 ноября состоялись еще пять матчей в рамках 13-го тура Первой лиги. «Оболонь» и «Буковина» одержали минимальные победы над «Кремнем» и «Мариуполем» соответственно.

«Карпаты» обыграли «Прикарпатье», но матч запомнился скандалом: в течение двух минут львовяне играли с 12 футболистами на поле.

Группа А

ФСК «Мариуполь» – «Буковина» – 0:1
Гол: Палагнюк 87

«Прикарпатье» – «Карпаты» – 0:2
Голы: Дуць 30, Галенков 41

Группа Б

«Чернигов» – «Полтава» – 0:1
Гол: Романченко 6 (автогол)

«Горняк-Спорт» – «Металлург» Запорожье – 1:1
Голы: Горбаченко 14 – Шалфеев 90

«Оболонь» – «Кремень» – 1:0
Гол: Груша 5

По теме:
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Первая лига Украины ФСК Мариуполь Буковина Черновцы Чернигов Полтава Горняк-Спорт Металлург Запорожье Прикарпатье Карпаты Львов Оболонь Киев Кремень Кременчуг
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Источник Sport.ua
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