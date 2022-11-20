Украина. Первая лига20 ноября 2022, 15:10 |
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Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Скандал в Первой лиге
20 ноября 2022, 15:10 |
2737
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Сегодня «Карпаты» в матче 13-го тура Первой лиги на выезде обыграли «Прикарпатье» 2:0. Матч запомнился скандальной и в то же время курьезной ситуацией.
Во втором тайме в течение двух минут «Карпаты» играли с 12 футболистами на поле. Львовский клуб провел замену, однако игрок, который должен был покинуть поле, остался в игре.
Арбитр матча Дмитрий Кривушкин этого не заметил, и исправил ошибку лишь после подсказки с трибун.
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Комментарии 3
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Не їбеться, 3:0 порушникам.
Ого, 3:0 впаяти дурбеликам.
Це помилка рефері,а не карпат,як він випустив футболіста на поле.
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