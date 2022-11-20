Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле

Сегодня «Карпаты» в матче 13-го тура Первой лиги на выезде обыграли «Прикарпатье» 2:0. Матч запомнился скандальной и в то же время курьезной ситуацией.

Во втором тайме в течение двух минут «Карпаты» играли с 12 футболистами на поле. Львовский клуб провел замену, однако игрок, который должен был покинуть поле, остался в игре.

Арбитр матча Дмитрий Кривушкин этого не заметил, и исправил ошибку лишь после подсказки с трибун.