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ФСК Мариуполь
20.11.2022 12:00 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 04:35 |
7
0

Мариуполь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:00

20 ноября 2022, 04:35 |
7
0
Мариуполь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Мариуполь» примет «Буковину». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Мариуполь – Буковина

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Источник Sport.ua
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