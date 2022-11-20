ФСК Мариуполь

20.11.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига20 ноября 2022, 04:35 |
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Мариуполь – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:00
20 ноября 2022, 04:35 |
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В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Мариуполь» примет «Буковину». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
12:00. Мариуполь – Буковина
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