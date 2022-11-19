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Чемпионат Украины
Кривбасс
20.11.2022 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 18:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:37
203
1

Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Впервые в этом сезоне матч Премьер-Лиги пройдет в Кривом Роге

19 ноября 2022, 18:30 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:37
203
1
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

В 14-м туре чемпионата страны «Кривбасс» сыграет с «Металлистом 1925». Изюминкой этого поединка станет то, что игра состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк». До этого криворожцы принимали соперников в других городах и вот теперь они официально возвращаются домой.

Кривбасс

После неудачного старта подопечные Юрия Вернидуба набрали хороший ход. Если в первых семи матчей в их активе было всего три очка, то в последующих пяти они прибавили еще девять. Причем в последних двух турах футболисты «Кривбасса» сумели нанести поражение командам из середины турнирной таблицы «Ворскле» и «Металлисту».

И вот новая встреча с харьковским клубом, но уже с другим «Металлистом» с приставкой «1925», который на данный момент опережает «Кривбасс» на два очка. Поэтому успех в предстоящем поединке может поменять команды местами и хозяева поля перед зимним перерывов будут чувствовать себя уже более спокойно относительно аутсайдеров.

Кстати, по поводу хозяев поля. «Кривбасс» впервые в нынешнем сезоне сыграет в своем родном городе. Несмотря на близость к зоне боевых действий, руководство клуба получило разрешение на проведение игры в Кривом Роге. Этот факт, конечно же, станет дополнительным стимулом для команды. Главное, чтобы все прошло спокойно и безопасно для всех.

Добавим, что до этого «Кривбасс» провел 5 из 12 матчей, считаясь хозяевами поля – четыре раза в Киеве на «Олимпийском» и один во Львове на «Украине». В них было набрано 8 очков – 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Металлист 1925

Как и «Кривбасс», харьковчане в предыдущем туре добились победы. Со счетом 2:1 они обыграли «Ингулец». Причем по ходу матча подопечные Эдмара первыми пропустили гол в свои ворота, но затем не только сумели выровнять положение, а и забили победный мяч.

Этим успехом, кстати, первым при новом главном тренере, «Металлист 1925» прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию, которая состояла из трех ничьих и трех поражений. Были здесь и два проигрыша с крупным счетом с «Зарей» 0:3 и «Вересом» 1:4. Но надо отдать должное игрокам и тренерам, команда выстояла после такого неудачного периода, продолжала работать и добилась-таки положительного результата.

На такой волне харьковчанам теперь вполне по силам продолжить уже беспроигрышную серию, которая пока составляет два матча. Главное, чтобы в наличии Эдмара были здоровыми футболисты. А то череда травм и болезней в последнее время явно преследовали команду. Тем более, что из-за дисквалификации не смогут сыграть с криворожцами Михаил Шершень и Ярослав Мартынюк.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники друг с другом еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Сарнавский, Дибанго, Ловрич, Якимец, Стецьков, Капич, Хомченовский, Банада, Волошин, Микитишин, Дебелко

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Дмитренко, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Зубков

Прогноз на противостояние:

Предстоящий поединок должен получиться интересным, с шансом на успех обеих команд. Думаем, что будет ничья 1:1.

20 ноября, воскресенье

«Кривбасс» – «Металлист 1925»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
КРИВБАСС МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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