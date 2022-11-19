В воскресенье, 20-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 14:00.

Еще не так давно «Кривбасс» входил в число команд «элитного» дивизиона, которые не могли победить в новом сезоне УПЛ, однако сейчас коллектив Юрия Вернидуба удерживает серию из двух матчей с минимальными победами над «Ворсклой» и «Металлистом». Новички национального первенства теперь присматриваются к успеху и в игре против харьковского «Металлиста 1925», который уже успел сменить главного тренера, а дуэт Эдмар – Голодюк все еще стараются отыскать стержень своего коллектива. К слову, первый успех у этой пары уже состоялся в прошлом туре в игре против «Ингульца» (2:1), поэтому исход предстоящей игры совершенно неочевиден.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.