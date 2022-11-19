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Кривбасс
20.11.2022 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:54 | Обновлено 19 ноября 2022, 15:55
223
0

Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

19 ноября 2022, 15:54 | Обновлено 19 ноября 2022, 15:55
223
0
Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 20-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 14:00.

Еще не так давно «Кривбасс» входил в число команд «элитного» дивизиона, которые не могли победить в новом сезоне УПЛ, однако сейчас коллектив Юрия Вернидуба удерживает серию из двух матчей с минимальными победами над «Ворсклой» и «Металлистом». Новички национального первенства теперь присматриваются к успеху и в игре против харьковского «Металлиста 1925», который уже успел сменить главного тренера, а дуэт Эдмар – Голодюк все еще стараются отыскать стержень своего коллектива. К слову, первый успех у этой пары уже состоялся в прошлом туре в игре против «Ингульца» (2:1), поэтому исход предстоящей игры совершенно неочевиден.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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