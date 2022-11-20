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Чемпионат Украины
Кривбасс
20.11.2022, FT 0 : 2
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 17:27 |
404
0

Кривбасс – Металлист 1925 – 0:2. Видео голов и обзор матча

Очередное поражение команды Вернидуба

20 ноября 2022, 17:27 |
404
0
Кривбасс – Металлист 1925 – 0:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 20 ноября, «Кривбасс» в матче 14-го тура УПЛ проиграл «Металлисту 1925» со счетом 0:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Кривбасс» – «Металлист 1925» – 0:2
Голы: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59).

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Кравченко (Ткачук, 90), Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Роман Дебелко (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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