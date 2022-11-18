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ATP
18 ноября 2022, 18:23 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:38
533
0

Джокович обыграл второго подряд теннисиста из рф на Итоговом турнире

Сербский теннисист в трех сетах разобрался с Даниилом Медведевым

18 ноября 2022, 18:23 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:38
533
0
Джокович обыграл второго подряд теннисиста из рф на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 8) в третьем туре Итогового турнира АТР выиграл у Даниила Медведева (АТР 5) в трех сетах за 3 часа и 9 минут.

ATP Finals. Групповой этап

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

В конце второго сета у Новака начались проблемы с дыханием, стала ощущаться усталость. Сербский теннисист даже брал медицинский тайм-аут, но сумел обыграть соперника. В третьем сете Медведев не подал на матч при счете 5:4.

Отметим, что матч уже не имел никакого турнирного значения. Новак еще в прошлом туре обеспечил себе место в плей-офф, когда обыграл Андрея Рублева из рф.

К слову, Джокович выиграл все 3 игры в красной группе, а Медведев все 3 игры проиграл. Последнее место в полуфинале с этой группы заберет победитель матча Стефанос Циципас – Андрей Рублев.

В плей-офф Новак встретится с Тейлором Фритцем, который вчера выиграл у Феликса Оже-Альяссима.

По теме:
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Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP
Новак Джокович Даниил Медведев Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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