Джокович обыграл второго подряд теннисиста из рф на Итоговом турнире

21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 8) в третьем туре Итогового турнира АТР выиграл у Даниила Медведева (АТР 5) в трех сетах за 3 часа и 9 минут.

ATP Finals. Групповой этап

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

В конце второго сета у Новака начались проблемы с дыханием, стала ощущаться усталость. Сербский теннисист даже брал медицинский тайм-аут, но сумел обыграть соперника. В третьем сете Медведев не подал на матч при счете 5:4.

Отметим, что матч уже не имел никакого турнирного значения. Новак еще в прошлом туре обеспечил себе место в плей-офф, когда обыграл Андрея Рублева из рф.

К слову, Джокович выиграл все 3 игры в красной группе, а Медведев все 3 игры проиграл. Последнее место в полуфинале с этой группы заберет победитель матча Стефанос Циципас – Андрей Рублев.

В плей-офф Новак встретится с Тейлором Фритцем, который вчера выиграл у Феликса Оже-Альяссима.