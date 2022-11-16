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  4. Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
ATP
16 ноября 2022, 16:35 |
457
0

Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист легко одолел Андрея Рублева

16 ноября 2022, 16:35 |
457
0
Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

16 ноября продолжается Итоговый турнир ATP.

В первом матче второго тура Красной группы серб Новак Джокович легко обыграл Андрея Рублева. Для экс-первой ракетки мира это вторая победа на турнире в двух сетах, он досрочно побился в плей-офф.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Новак Джокович (Сербия) – Андрей Рублев – 6:4, 6:1

Это была третья встреча теннисистов и вторая победа сербского спортсмена.

Во втором матче этого квартета в 22:00 сыграют неудачники первого тура Стефанос Циципас и Даниил Медведев. В случае поражения российский теннисист выбывает из дальнейшей борьбы.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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