Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы заполнить стадионы ЧМ-2022

Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы во время чемпионата мира 2022.

Сообщается, что правительство Катара будет платить пакистанцам по 10 долларов в день, обеспечит их жильем и трехразовым питанием. Фейковые фанаты получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.

Если за несколько часов до поединка на тр ибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.

Организаторы мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за слабого интереса к турниру у футбольных болельщиков со всего мира.