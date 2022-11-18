Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы заполнить стадионы ЧМ-2022
Предстоящий мундиаль не вызвал ожидаемого интереса
Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы во время чемпионата мира 2022.
Сообщается, что правительство Катара будет платить пакистанцам по 10 долларов в день, обеспечит их жильем и трехразовым питанием. Фейковые фанаты получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.
Если за несколько часов до поединка на тр ибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.
Организаторы мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за слабого интереса к турниру у футбольных болельщиков со всего мира.
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