Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы заполнить стадионы ЧМ-2022
Чемпионат мира
18 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:01
1066
1

Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы заполнить стадионы ЧМ-2022

Предстоящий мундиаль не вызвал ожидаемого интереса

18 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 11:01
1066
1
Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы заполнить стадионы ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы во время чемпионата мира 2022.

Сообщается, что правительство Катара будет платить пакистанцам по 10 долларов в день, обеспечит их жильем и трехразовым питанием. Фейковые фанаты получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.

Если за несколько часов до поединка на тр ибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.

Организаторы мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за слабого интереса к турниру у футбольных болельщиков со всего мира.

По теме:
Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022
Катар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
ЧМ-2022 по футболу Катар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sporx
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 18 ноября 2022, 03:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Гутцайт – глава НОК, Шевченко – вице-президент, победы Динамо и юношей U19
Футбол | 18 ноября 2022, 06:55 1
Гутцайт – глава НОК, Шевченко – вице-президент, победы Динамо и юношей U19
Гутцайт – глава НОК, Шевченко – вице-президент, победы Динамо и юношей U19

Главные новости за 17 ноября на Sport.ua

Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Футбол | 17.11.2022, 14:54
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Футбол | 17.11.2022, 15:26
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Война | 18.11.2022, 07:50
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Не жизнь, а малина.   От нас бы тоже тысяч 100 туда бы приехали с удовольствием.   Из тех кто уже выехал из страны.   Но у них нет пакистанского паспорта.)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
17.11.2022, 03:15
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 24
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
17.11.2022, 19:40
Другие виды
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
16.11.2022, 19:29
Футбол
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 14
Другие виды
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06
Теннис
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
16.11.2022, 17:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности