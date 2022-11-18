РОНАЛДУ: «Тренер меня явно провоцировал, выпуская на 3 минуты в конце игры»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос, почему отказался выйти на замену 19 октября в концовке матча АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0):

«Я сожалею, что покинул стадион во время игры против «Тоттенхэма». Трудно сказать на 100 процентов, скажем так, я сожалею об этом. Но я чувствовал, что меня провоцирует тренер. Тренеру не разрешено выпускать меня на три минуты в игре. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде.

Инцидент в игре с «Райо Вальекано»? Я и 8 игроков ушли заранее, но пресса упомянула только мое имя. Хотя так сделали все. В прошлом году многие игроки сделали то же самое. В той игре 8 игроков сделали то же самое, но говорят только обо мне как о паршивой овце. Я полностью понимаю. Ладно, это уже прошло, я извиняюсь перед тренером, и для меня глава была закрыта.

Отношения с Эриком тен Хагом? Я не думаю, что он уважает меня так, как я того заслуживаю. Так оно и есть. Вот почему я, видимо, ушел досрочно в игре против «Тоттенхэма».

Я видел много вещей, за которые не хочу его критиковать. У него может быть другое мнение по отношению ко мне. Он выбирает игроков, которые, по его мнению, лучше подходят для команды. Но, знаете, у оправданий короткие ноги, и вы не можете оправдываться все время, это не имеет смысла.

Хорошо, он не ставит меня на матч против «Манчестер Сити» из-за уважения к моей карьере. Но затем он хочет поставить меня на три минуты против «Тоттенхэма». Это не имеет смысла. Я думаю, что он сделал это намеренно. Например, в сборной и в других клубах, если тренер захочет поставить меня на 5 минут, если кто-то получил травму или я им действительно нужен, я помогу. Но здесь я почувствовал себя спровоцированным, не только в той игре, но и раньше».