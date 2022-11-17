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  4. Все самое дорогое. Стоимость билетов на ЧМ-2022 побила рекорд
Чемпионат мира
17 ноября 2022, 19:29 |
1553
1

Все самое дорогое. Стоимость билетов на ЧМ-2022 побила рекорд

Дороже, чем на минувшем чемпионате мира

17 ноября 2022, 19:29 |
1553
1
Все самое дорогое. Стоимость билетов на ЧМ-2022 побила рекорд
AP

По информации Reuters, чемпионат мира по футболу в Катаре стал рекордным в истории турнира в плане средних цен на билеты.

Например, на финал ЧМ-2022 можно будет попасть в среднем за 812 долларов, что является рекордом в истории чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Средняя стоимость билета составляет почти 300 долларов, тогда как на прошлом чемпионате мира средняя цена находилась на уровне около 200 долларов.

Сам ЧМ в Катаре уже признан самым дорогим в истории. На постройку шести новых арен, а также остальную инфраструктуру потратили более трех миллиардов долларов.

Турнир стартует 20 ноября.

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Источник Reuters
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Комментарии 1
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Не совсем так или совсем не так.Для местных это 11, а для иностранцев 69. Это минимальные цены.И за счет этого как раз в Катаре билеты будут самыми дешевыми со времен ЧМ в Мексике 1986!
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