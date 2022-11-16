Сборная Хорватии в рамках подготовки к финальной части чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября, провели контрольный поединок с командой Саудовской Аравии.

Балканцы добились победы со счетом 1:0. Автором единственного гола хорватов на 82-й минуте стал нападающий Андрей Крамарич, которому ассистировал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Хорватия сыграет в одном квартете с Марокко, Канадой и Бельгией. Саудовскую Аравию ждут поединки в группе со сборными Аргентины, Мексики и Польши.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 82 (0:1).