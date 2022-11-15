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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 11:57 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:58
168
0

Саудовская Аравия – Хорватия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Последняя контрольная тренировка перед чемпионатом мира

15 ноября 2022, 11:57 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:58
168
0
Саудовская Аравия – Хорватия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 ноября, в Эр-Рияде на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда состоится товарищеский матч, в котором сборная Саудовской Аравии примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Саудовская Аравия

«Орлы пустыни» в этом году шестой раз в истории сыграют на чемпионате мира. Своего главного успеха на Мундиале саудиты добились в 1994 году, когда не только впервые прошли квалификацию в финальный турнир, но и дошли до 1/8 финала. В остальных четырех случаях они завершали борьбу уже после групповой стадии.

Главным тренером нынешней сборной Саудовской Аравии является французским специалист Эрве Ренар. Под его руководством «зеленые» попытаются выйти из очень непростой группы, где им будут противостоять Аргентина, Мексика и Польша. Попасть в топ-2 в такой компании – невероятно сложная задача. Стартовый поединок в Катаре саудиты проведут 22 ноября против Лионеля Месси и компании.

Хорватия

К предстоящему Мундиалю «шашечные» подходят в престижном статусе действующих вице-чемпионов мира. Четыре года назад хорваты неожиданно добрались до финала, где уступили французам. Впрочем, назвать тот успех случайным уж точно нельзя, ведь в 1998 году сборная Хорватии брала бронзовые медали чемпионата мира во Франции.

На предстоящем международном форуме команда Златко Далича сыграет в одном квартете с Бельгией, Канадой и Марокко. Группа однозначно непростая, в каждом поединке ожидается ожесточенная борьба. Однако Хорватии вполне по силам выйти в плей-офф. Очевидно, что путевка в 1/8 финала является задачей-минимум для подопечных Далича.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Хорватия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Саудовская Аравия: Алями – Аламри, Алганхам, Али Хади, Абдулхамид, Бахебри, Шарахили, Аль-Наджеи, Аль Даусари, Аль-Хассан, Аль-Бураикан.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Ловрен, Гвардиол, Абази, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Будимир, Перишич.

16 ноября, среда

Саудовская Аравия – Хорватия
Эр-Рияд. Стадион имени принца Фейсала бин Фахда. 12:00
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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прогнозы товарищеские матчи сборная Хорватии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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