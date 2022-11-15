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WTA
15 ноября 2022, 22:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:34
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Катерина Володько проиграла стартовый матч на турнире в Словакии

Украинка в 1/16 финала не смогла обыграть Нигину Абдураимову из Узбекистана.

15 ноября 2022, 22:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:34
30
0
Катерина Володько проиграла стартовый матч на турнире в Словакии
Instagram. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA 310) выбыла на старте 60-тысячника в словацкой Братиславе.

Украинка в 1/16 финала не смогла обыграть Нигину Абдураимову (WTA 192) из Узбекистана. Матч завершился в двух сетах за 1 час и 37 минут.

🏆 ITF W60. Братислава (Словакия). Хард (помещение). 1/16 финала

Екатерина Володько (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) [8] – 6:7 (5:7), 3:6

В первом сете Володько выигрывала 5:1 (40:15), но проиграла партию.

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Катерина Володько (Бондаренко) Нигина Абдураимова ITF Братислава
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Источник Sport.ua
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