Катерина Володько проиграла стартовый матч на турнире в Словакии

36-летняя украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA 310) выбыла на старте 60-тысячника в словацкой Братиславе.

Украинка в 1/16 финала не смогла обыграть Нигину Абдураимову (WTA 192) из Узбекистана. Матч завершился в двух сетах за 1 час и 37 минут.

🏆 ITF W60. Братислава (Словакия). Хард (помещение). 1/16 финала

Екатерина Володько (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) [8] – 6:7 (5:7), 3:6

В первом сете Володько выигрывала 5:1 (40:15), но проиграла партию.