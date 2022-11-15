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  4. Настоящая цена? Клуб из Англии предложил за Роналду пиво и пирог
Англия
15 ноября 2022, 11:11 |
596
0

Настоящая цена? Клуб из Англии предложил за Роналду пиво и пирог

Оригинально предложение от «Блайт Спартанс»

15 ноября 2022, 11:11 |
596
0
Настоящая цена? Клуб из Англии предложил за Роналду пиво и пирог
Instagram. Криштиану Роналду

Клуб Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги «Блайт Спартанс» предложил «Манчестер Юнайтед» за переход нападающего Криштиану Роналду пинту пива (0,568 литра) и пирог.

Отметим, что недавно была опубликована часть интервью (полная версия выйдет 16 ноября) Криштиану, в котором он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера клуба Эрика тен Хага, экс-наставника «красных-дьяволов» Ральфа Рангника и ответил на критику бывшего одноклубника Уэйна Руни.

Сообщается, что Роналду скорее всего покинет «МЮ».

Ранее стало известно, что «Челси» может подписать форварда в зимнее трансферное окно, а «Бавария» провела с ним переговоры еще до скандального интервью.

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Источник Goal.com
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